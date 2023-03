Lara Dibildos ha conocido la fama desde muy pequeña, su madre y su padre eran grandes rostros del cine y de la televisión española. Ha resistido a los grandes problemas que la vida le ha puesto en su camino, como el cáncer que sufrió a los 19 años, pero también ha conseguido dedicarse a su gran pasión: la interpretación. En todos estos años Lara ha perseguido con ganas un objetivo: formar una familia. No lo ha tenido fácil. Dos hombres han marcado su vida. Fran Murcia y Álvaro Muñoz Escassi. Los dos son los padres de sus dos hijos. Así han sido sus historias de amor.

Fran Murcia se convirtió en su primer marido tras un noviazgo fugaz . Unos meses después de conocerse, se convertían en marido y mujer con un embarazo de por medio . De esta relación, nació su primer hijo Francisco Murcia Dibildos , aunque el pequeño trajo mucha alegría a la familia, el matrimonio se separó . Queda un bonito recuerdo de aquellos años y aún se mantiene una gran amistad entre la pareja, pero no fue suficiente y ella siguió buscando el amor .

Lara ha afirmado que "siempre que me pasa algo bueno o algo malo, llamo a Álvaro" . Primero reconoce llamar a su madre, pero "el segundo siempre es él , puedo contar con él para todo".

A pesar de que algunas informaciones apuntaban a una posible reconciciliación de Lara Dibildos y Álvaro Muñoz Escassi, hoy se han acabado con esos rumores. Los dos han estado en La Mañana y han asegurado que aunque mantienen una gran relación "no son pareja". Entrevistamos en La Mañana a Lara Dibildos.

Su sueño pendiente

Lara Dibildos no ha dejado de buscar el amor, "tiene una familia, pero que le falta esa parte masculina". Es verdad que además tiene una gran familia, un poco atípica, pero que funciona muy bien.

02.33 min Muñoz Escassi: "Lara y yo podríamos haber sido almas gemelas"

En el debate que organizó Lazos de sangre Escassi aseguraba no tener dudas: "A Lara le llegará esa persona especial, tiene todas las papeletas para que eso ocurra, es una mujer fantástica". Está claro que el vínculo que les une es muy fuerte, él incluso reconoce que "podrían ser almas gemelas", el único problema en su relación fue el tiempo. Está convencido de que aquel no fue su momento. Él no estaba preparado para una relación así, "lo mejor que pude hacer fue dejarle la puerta abierta para irse".