Ser influencer no solo consiste en ir a fiestas y que te regalen cosas. Se trata de un reciente trabajo que está con nosotros desde hace relativamente poco. De hecho, cuando celebs como Dulceida empezaron a crear contenido en Internet, no sabían que podían monetizarlo. Fue algo que llegó con el tiempo. Al igual que el hate. La exposición continua a la que se someten los creadores de contenido digitales y el anonimato que permite tener Internet son el cóctel perfecto para que las celebs reciban insultos y mensajes de odio a través de las redes.

Sin embargo, en los últimos años muchos creadores han abierto el melón y hablan públicamente de los problemas de salud mental que esto conlleva. Esta tarde los influencers celebran sus premios y con motivo de ello les hemos preguntado si tienen alguna solución para acabar con el hate en las redes. ¿Qué harían a nivel legislativo? Esto es lo que nos han dicho.

Los influencers quieren acabar con el hate de las redes así

"Un gran poder conlleva una gran responsabilidad". Es lo que le dice el tío Ben a Peter Parker, la frase que le marcará de por vida como superhéroe. Pero puede aplicarse a cualquier ámbito de la vida, como por ejemplo, al anonimato en las redes sociales. Los hay que lo usan para dar a conocer su talento sin necesidad de que se sepa quién está detrás, como La Vecina Rubia o Alexsinos. Sin embargo, hay quien utiliza su anonimato para hacer daño a través de las redes sociales y decir cosas que jamás diría en persona. Nos referimos a los llamados haters.

Por mucho que las celebs hayan pedido e intentado concienciar de que detrás de una pantalla siempre se encuentra una persona con sentimientos, la realidad es que las oleadas de críticas no constructivas siguen asolando el mundo digital. Y a esas oleadas se enfrentan, cantantes, actores, famosos y, por supuesto, influencers. Todo lo que hagan se mira con lupa y aunque saben que no pueden gustar a todo el mundo, solo piden educación y respeto: "A mí me han llegado a hacer mucho, mucho, muchísimo daño. Soy persona y tengo mis momentos y en algunos en los que he estado más susceptible, como cualquiera, ciertos comentarios han hecho que me derrumbe por completo", cuenta Natalia de Operación Triunfo.

No es la única: Dulceida, Laura Escanes, Paula Echevarría, Lolalolita... Todos coinciden en que hay que poner solución a esto. Durante la entrega de los Premios Ídolo han llegado a un consenso común: debería ser obligatorio el uso del DNI para registrarse en cada red social. Aunque también creen en la moderación digital de cada plataforma, coincidiendo en que el entorno más seguro está en TikTok.

Otros como Itziar Castro aseguran que debería darse un paso más allá y, además de pedir el DNI, eliminar los avatares para evitar la creación de cuentas falsas. Mientras que Mara Jiménez, conductora de El año de las emociones en RTVE Play, cuenta que la base es saber escuchar nuestros sentimientos y, sobre todo, la educación: "Hay que enseñar a la gente desde la educación a no tener tanto odio dentro". Y las celebs más veteranas como Dulceida o famosos como Xuso Jones cuentan que es algo de lo que hay que aprender a pasar de ello: "El hate siempre va a estar ahí. Hay que aprender a no darle importancia y a alegrarse más de las cosas que le pasan a otros", zanjan.