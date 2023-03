Los Premios Ídolo se han convertido en la cita más importante del año para los influencers, que encuentran en estos galardones la oportunidad perfecta para que la gente valore su trabajo como creadores de contenido en redes sociales. Dulceida es la impulsora de esta idea, la encargada de organizar el evento que este año celebra su segunda edición. No ha faltado casi nadie: Tamara Gorro, Laura Escanes, Inés Hernand, Mara Jiménez, Marina Rivers, Samantha Hudson, María Lo, Madame de Rosa, Xuso Jones, Eduardo Navarrete... Sin embargo, las ausencias han sido de lo más sonadas. Hay quien no está de acuerdo con los criterios a la hora de elegir los nominados. Una de las primeras influencers en anunciar que no iba a ir a los Premios ídolo fue Teresa Bass: "No estoy de acuerdo con algunas decisiones que se han tomado y, para ir a disgusto, prefiero quedarme en casa". Sus seguidores no esperaban esa noticia, ya que la incluenfer ya tenía incluso el vestido preparado. Marta Pombo ha seguido sus pasos y también ha utilizado sus redes sociales para explicar por qué ha rechazado asistir al evento.

La hermana de María Pombo, que acaba de ser madre de su primera hija junto a su chico Luis Zamalloa, se ha abierto en canal. Resulta que la razón por la que no ha ido a los Premios Ídolo tiene nombre y apellido. "Me habría encantado estar en los Premios Ídolo esta noche apoyando a amigos y profesionales de Instagram. Hace unas semanas, tomé la decisión de no ir por un tema personal con uno de los nominados a una categoría, que a mi parecer le queda muy grande", asegura.

La influencer ha preferido no identificar a la persona a la que se refería, pero deja claro que le ha hecho mucho daño, tanto a ella como a su familia: "Un 'creador de contenido' que creció en seguidores gracias a insultarnos constantemente a mi y a mis hermanas, tachándonos de fascistas, palabras textuales con las que nos describía, algo que me parece muy grave".

Las críticas y los comentarios cargados de odio le llegaron a Marta Pombo y a su familia y la influencer confiesa que tuvo que ir al psicólogo para sobrellevar la situación. "El hate que generó hacia mi familia, es un tema que me ha llevado a tratarlo en terapia. Cuando esta persona hacía 'humor' a nuestra costa, los insultos que teníamos que aguantar eran constantes", lamenta. A pesar de que no ha dado nombres, las redes apuntan a que la persona a la que Marta se refiere podría ser Telmo Trenado, nominado en la categoría de Stay True, quien ya tuvo un encontronazo con las hermanas Pombo.

Ninguna de sus hermanas también influencers, Lucía y María Pombo, asistieron a los Premios Ídolo, en principio, por problemas de agenda. La hermana mayor estaba de viaje y la pequeña y más popular en redes tenía otros compromisos laborales. La familia Pombo y Dulceida, organizadora del evento, siempre se han llevado muy bien, por eso Marta ha querido dejar claro que le hubiera encantado estar allí apoyando a sus compañeros de profesión en un día tan especial. "Algo que jamás toleraré es el hate y el bullying de cualquier tipo y hacia cualquier persona. La gente que critica y humilla a cualquier persona, no se merece premios ni adulaciones", sentencia.