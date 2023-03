La noche de los Premios Oscar es siempre una noche especial, sobre todo, para los verdaderos protagonistas, los actores. Hay quien prefiere disfrutar del momento junto a su equipo, otros junto a su pareja o sus padres. Este año hemos visto a muchos acompañados en la alfombra por sus hijos. Es el caso del intérprete Brendan Fraser, uno de los rostros más buscados, que se acabó llevando el Oscar a mejor actor principal por su papel en la película La ballena. Salma Hayek y Jennifer Connelly, encargadas de entregar el galardón en diferentes categorías, también asistieron junto a sus hijos a la gala. ¿Se parecen a sus padres? ¡Juzgad vosotros mismos!

Brendan Fraser vivió una de las noches más emocionantes y especiales de su vida. El actor reibió el Premio Oscar y en su discurso quiso dedicárselo a sus tres hijos, Holden, Leland y Griffin , el mayor de todos y el único que no asistió al evento, ya que tiene necesidades especiales . Como ya explicó el actor en varias ocasiones, Griffin es autista.

Colin Farrell

Colin Farrell era otro de los protagonistas de la noche, optaba a premio por su nominación gracias a su papel en la película Almas en pena de Inisherin. El actor no se llevó la estatuilla, pero eso no le impidió disfrutar de la gala. Tiene dos hijos, James y Henry, pero el primero no pudo acompañarle. James nació con síndrome de Angelman, una enfermedad genética que afecta al sistema nervioso.