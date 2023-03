No han ganado uno, pero sus nombres no paran de ser buscados en Google. En la mañana de la resaca de los Oscar 2023 todo el mundo quiere saber qué ha pasado entre Hugh Grant y Ashley Graham. Pocas veces hemos visto entrevistas en directo tan incómodas como la que ha tenido que padecer la modelo y ahora también presentadora. Y es que el actor británico de moda en los 90 y 2000 ha tirado de sarcasmo, quizás excesivo, y ha terminado siendo bastante cortante (incluso cruel, apuntan en las redes sociales) con las preguntas que le ha hecho Graham. Solo han sido tres, pero ninguna de ellas ha sido amable...¿Tan pocas ganas tenía el protagonista de Love Actually o Notting Hill de volver a la entrega de premios más famosa del mundo? ¿Quién ha puesto ahí a Hugh Grant? ¿Era un castigo para él y esta era su venganza?

En la alfombra roja el actor se ha parado en el set de entrevistas de Ashley Graham y desde la primera pregunta se ha mostrado desinteresado por los Oscar. Cuando Graham ha querido indagar sobre qué le parece la fiesta del cine, a la que él ha acudido en numerosas ocasiones, respondía: "Es fascinante, toda la humanidad está aquí, es Vanity Fair" confundiendo a la presentadora que no sabía si se refería a la fiesta posterior de la gala celebrada por la revista... ya han empezado mal. Ella intentó incidir, ¿qué es lo que más le gusta de esa noche tan especial? "Nada en particular", señalaba el actor con sequedad. Graham, ligada a la industria textil por su trayectoria como modelo, ha querido saber de quién iba vestido y así ha llegado el tercer dardo de la noche: "Es solo un traje. No recuerdo quién es mi sastre".

“�� Hugh Grant sudándosela todo en los #Oscars no sé si es una genialidad o un comportamiento innecesariamente cruel con la presentadora. pic.twitter.com/ieKqrYDyGW“ — Emilio Doménech (@Nanisimo) March 13, 2023

No ha sido el último. Graham intentando salir del paso, tratando de reconducir la entrevista hacia el plano profesional del actor recordándole su papel en una de las películas que más éxito ha tenido este año, Glass Onion, ahí Hugh Grant le ha dado la estocada definitiva: "Apenas aparezco en ella. Salgo como unos tres segundos". Graham incapaz de continuar, ha dado paso a sus compañeros para que siguieran con el programa. Las redes han conseguido captar la cara de Grant en ese momento de la despedida, un poema también:

“And the Oscar for the guy who totally doesn't want to be there goes to Hugh Grant. #Oscars pic.twitter.com/Gq6Q3n1EEU“ — Lance Ulanoff (@LanceUlanoff) March 12, 2023