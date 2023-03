Hollywood dice su último adiós a los grandes rostros del séptimo arte que nos han dejado este año en el tradicional In Memoriam que dedica la ceremonia de los Oscar. Con Lenny Kravitz al piano e interpretando "Calling All Angels", el mundo del cine ha rendido homenaje a estrellas como Louise Fletcher, Irene Papas, Robbie Coltrane, Kirstie Alley, Ray Liotta, Irene Cara, Nichelle Nichols, Jean-Luc Godard, Burt Bacharach, Angela Lansbury, Gina Lollobrigida, Vangelis, James Caan y Raquel Welch.

Olivia Newton-John ha ocupado un importante lugar en este momento y es que, aparte de ser el primer rostro en aparecer en pantalla, John Travolta ha querido recordarla de forma especial al presentar el In Memoriam. No ha necesitado siquiera decir su nombre. "Nos hicieron sonreír y se convirtieron en queridos amigos a los que siempre seguiremos siendo perdidamente devotos", ha asegurado con la voz rota su compañero en Grease, una referencia al tema "Hopelessly Devoted To You" que el auditorio ha reconocido con sus aplausos. Pero en este homenaje, sin embargo, ha habido muchos nombres que se han quedado fuera, para horror de los amantes del séptimo arte.

Ni Carlos Saura, ni Charlbi Dean ni Melinda Dillon Carlos Saura ha sido la ausencia más comentada por los cinéfilos españoles. Tres películas del director estuvieron nominadas en la categoría de mejor película extranjera -Mamá cumple 100 años, Carmen y Tango- y, aun así, no ha sido mencionado en la gala de los Oscar. Caso parecido es el de Melinda Dillon, quien ha estado nominada en dos ocasiones en la categoría de mejor actriz de reparto: por Ausencia de malicia y por Encuentros en la tercera fase. Angela Lansbury, en el In Memoriam de los Oscar 2023 REUTERS/Carlos Barria Más sorprendente aun si cabe es el 'olvido' de Charlbi Dean. La actriz sudafricana falleció en agosto de forma inesperada, con solo 32 años y una prometedora carrera por delante. Es la protagonista de El triángulo de la tristeza, cinta que suma ni más ni menos que tres nominaciones a los Oscar este año: mejor película, mejor guion original y mejor dirección. Aun así, la organización no ha recordado a la intérprete en su In Memoriam. Charlbi Dean murió con 32 años: estas son todas sus películas y series