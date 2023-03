Era una de las actrices más esperadas. Su papel como Marilyn Monroe en Blonde convirtió a Ana de Armas casi desde el principio en una fuerte aspirante al Oscar, sospecha que se sustentó con una nominación de la Academia, frente a Andrea Riseborough, Michelle Williams y las dos grandes favoritas, Michelle Yeoh y Cate Blanchett. Y esta noche por fin llegó el momento de descubrir quién de las cinco se hacía con la estatuilla.

Aunque finalmente se ha impuesto Michelle Yeoh, eso no le ha impedido a Ana de Armas disfrutar de esta gran celebración del séptimo arte, y es que no hay nada como ser nominada por primera vez al Oscar. Su alegría se notaba en la alfombra champán, en la que ha brillado con un diseño de Louis Vuitton, su firma de cabecera, que a más de uno ha recordado a esos vestidos que se pueden ver en la Feria o en el Rocío. Su paso por la alfombra champán, sin embargo, ha dejado otro momento muy comentado en redes sociales: todos se han fijado en el acento con el que ha atendido a la prensa española presente en la ceremonia.

Twitter opina del acento de Ana de Armas

Ha ocurrido al hablar ante las cámaras de Movistar Plus+, con Cristina Teva como periodista enviada a Los Ángeles. "Es una lástima que esta sea la historia, que ella nunca tuvo este reconocimiento, pero yo estoy muy orgullosa de haber al menos intentado interpretar, you know, su vida desde un punto de vista más íntimo y más humano y si este es el reconocimiento, pues bienvenido sea", ha asegurado Ana de Armas en referencia al hecho de que Marilyn Monroe nunca fuese nominada en los Premios Oscar.

“"Es una lástima que Marilyn nunca tuviera el reconocimiento (de la nominación al #Oscars). Pero yo estoy muy orgullosa, poder interpretar su vida desde un punto de vista más íntimo y más humano. Si este es el reconocimiento, bienvenido sea". Ana de Armas�� #Oscars95 #Oscars2023 pic.twitter.com/Mk5xjrJzVi“ — Cine en Movistar Plus+ (@MovistarCine) March 12, 2023

Más allá de sus palabras, los espectadores se han fijado en la forma en la que la hispanocubana, a quien hemos visto en El internado o Por un puñado de besos, ha pronunciado su respuesta. El acento de la actriz, que vive en Estados Unidos, ha provocado la reacción de muchos en redes sociales. "Ana de Armas, la primera cubana que habla español con acento de Texas", comenta alguien en Twitter. "Ana de Armas por qué habla como si hubiera aprendido español con duolingo???? Carol, cariño…", escribe otra usuaria en referencia a su papel en El internado.

“Ana de Armas, la primera cubana que habla español con acento de Texas ����‍♂️ https://t.co/NZAW1yvjRZ“ — Mike el Myers (@MikeElMyers) March 13, 2023

“Ana de Armas por qué habla como si hubiera aprendido español con duolingo???? Carol, cariño…“ — sandra (@13sandra_) March 12, 2023

Es una reacción que se repite mucho en Twitter. Otros, sin embargo, entienden el acento de la actriz. "Mucho ignorante metiéndose con el acento de Ana de Armas, que en El Internado no era así, que tal... José Luis, querido, cuando estás meses o años hablando una lengua que no es la tuya y viviendo fuera, estas cosas pasan", asegura un usuario.