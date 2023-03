Ingenieras, biólogas marinas, astrofísicas, químicas ... Algunas llevan ya muchos años de trabajo, otras están empezando con sus estudios predoctorales. Todas ellas desarrollan su día a día en centros de excelencia científica y de innovación en España. Charlamos con un grupo de científicas que han participado en la serie documental original Ciencia Maps, una coproducción de RTVE Play y FECYT, que ya está disponible en la plataforma de vídeos de RTVE Play.

Estas mujeres de ciencia nos trasladan una visión optimista de la situación de la mujer en la ciencia española, donde se empiezan a notar los efectos positivos de aplicar medidas de igualdad, y el trabajo y esfuerzo de muchas personas e instituciones por visibilizar y comunicar la Ciencia. A pesar de que aprecian mejoría, reconocen también que aún quedan obstáculos y denuncian que los cambios para conseguir igualdad son demasiado lentos.

La bióloga Silvana Neves , que actualmente gestiona y ejecuta proyectos relacionados con cetáceos y acústica dentro de la PLOCAN , añade a la lista de retos "la conciliación familiar, la no discriminacion, la igualdad salarial y la estabilidad profesional".

Adriana García, gestora de proyectos de I+D en la Plataforma Oceánica de Canarias ( PLOCAN ) considera que "la ciencia y la investigación en España siguen siendo muy precarias. Sin duda es una profesión muy vocacional, ya que el camino no es fácil y está lleno de obstáculos". Aunque cada vez hay una mayor presencia femenina en la carrera investigadora, lamenta que a medida que se avanza, el número de mujeres cae drásticamente.

No solo visibilizando la gran cantidad de opciones que hay, sino “lo que es muy importante, convenciéndoles de que pueden ser lo que quieran ”. “Para esto es necesario tener más referentes mujeres, y eliminar ciertos clichés o roles de género vinculados a algunas carreras científico-técnicas”, argumenta.

¿Por qué hay que escoger entre carrera y familia?

Marimar Villagarcía, bióloga marina, desarrolla su trabajo en la Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN). En su opinón, la situación varía bastante según el tipo de ciencia en la que pongamos el foco.“En trabajos relacionados con la biología o química hay una mayor presencia de mujeres”. “Creo que se va mejorando porque en mi carrera aproximadamente el 50% de los estudiantes éramos mujeres, y en mi trabajo en PLOCAN cada vez contamos con más compañeras ingenieras y científicas marinas”, añade.

“En mi generación se daba mucho el caso de mujeres científicas solteras y sin hijos“

El reto en su opinón “es que los hombres colegas científicos confíen en las mujeres para puestos de responsabilidad y acepten sus mandatos, y que las mujeres se crean capaces de asumir puestos más altos y tomar decisiones”.

Marimar Villagarcía, gestora de proyectos de I+D en PLOCAN. RTVE

Marimar también denuncia que a pesar de que las mujeres tienen mejores calificaciones en las carreras, luego no optan a puestos de responsabilidad. “Esto ocurre porque la mujer suele asumir el peso de tener hijos y la sociedad española no está lo suficientemente preparada -leyes sociales, mentalidad- para aceptar que las mujeres en los puestos de responsabilidad también tienen derecho a tener hijos y acogerse a la baja maternal". “En mi generación se daba mucho el caso de mujeres científicas solteras y sin hijos por haber tenido que escoger entre carrera y familia para no perder trabajos; si dejabas de publicar durante un tiempo te pasaba factura”, reconoce.