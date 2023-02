La mayoría de ellas nunca se imaginó en su infancia dedicándose a la ciencia, aunque todas las mujeres científicas con las que he hablado ya mostraban una gran curiosidad desde bien pequeñas por entender cómo funciona el mundo.

Julia de León, investigadora del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y experta en pequeños cuerpos del Sistema Solar. Estudió Física, y se especializó en Astrofísica.

“Creo que escogí muy bien. Esta profesión tiene sus cosas malas, como todo en la vida, pero creo que lo mejor que tiene es que te obliga a aprender todo el rato cosas nuevas”, asegura.

Isabel Sarró actualmente trabaja como Técnico Gestor de Laboratorios en el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH). “De niña yo quería ser submarinista como Jacques Cousteau o como Félix Rodriguez de la Fuente; sí, soy de esa generación de biólogos”, confiesa. Su gran curiosidad la terminó llevando a estudiar Biología y a especializarse en Zoología. Llegó a Atapuerca a través de unas prácticas durante la carrera.

Lucía Aballe se dedica a la física experimental en una instalación de fuente de luz de sincrotrón ubicada en el Parque de Sincrotrón de Barcelona (ALBA). Se decantó por la física porque quería entender mejor el mundo. “Mi padre fue científico, y me gustaba mucho su manera pausada de explicar las cosas. Estaba fascinada también por la astrofísica, y por las mujeres que trabajaban en grandes telescopios como Vera Rubin”, afirma.

Nahikari González se formó como Ingeniería Industrial y actualmente trabaja también dentro del acelerador ALBA. Desde muy pequeña tenía claro que quería ser ingeniera o arquitecta, y dedicarme a crear y construir cosas nuevas.

Su vocación por la ciencia, no llegó de forma profesional hasta que empezó a trabajar en ALBA. “Me di cuenta de que los diseños que realizamos tenían una ampliación directa en la investigación en diversos campos y que, por tanto, contribuyen a mejorar el futuro de todos y todas”, subraya.

Marimar Villagarcia, ya sabía a los 12-13 años que quería estudiar en la universidad y ser bióloga marina. Se formó en Ciencias del Mar en Las Palmas de Gran Canaria, estudió también en Canadá y se doctoró con una tesis sobre modelización matemática aplicada a la contaminación costera marina. Desarrolla su trabajo en la Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN).

En su opinión es muy importante a la hora de despertar las vocaciones científicas en las niñas, la influencia de los profesores cuando se llega a la adolescencia. “En mi caso los profesores de matemáticas y ciencias naturales que tuve en los últimos años de estudios antes de la universidad fueron muy buenos y me hicieron darme cuenta de que se me daban bien las ciencias”, recuerda.

La bióloga Silvana Neves, actualmente gestiona y ejecuta proyectos relacionados con cetáceos y acústica dentro de la PLOCAN. “Desde niña quería estudiar o trabajar con animales. Lo de los cetáceos surgió aproximadamente a los 5 años y desde entonces no he cambiado de opinión. Siempre fui muy curiosa y testaruda. La ciencia surgió de una forma natural”, añade.

Adriana García también trabaja como gestora de proyectos de I+D en en Plataforma Oceánica de Canarias donde realiza un doctorado, estudiando el comportamiento de materiales plásticos en el medio marino.

En su caso, la curiosidad por saber cómo funcionan y cómo se hacen las cosas, las máquinas, los productos, le llevó a querer ir siempre un paso más allá y aumentar sus conocimientos y aptitudes. Por eso, estudió Ingeniería Mecánica y realizó además un máster en Ingeniería Industrial en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Isabel Requena y Alba Hernández Faroletti, desarrollan su investigación predoctoral en la Plataforma Solar de Almería (PSA). Querer saber el porqué de las cosas las llevó a estudiar Química.

Ahora, estas jóvenes que están dando sus primeros pasos en la carrera científica, aplican sus conocimientos para buscar soluciones ante la escasez de agua y encontrar maneras de conservar mejor los recursos. "Existen muchísimas cosas aún por descubrir y problemas que resolver si haces las preguntas acertadas”, señala Alba.

Modelos en los que mirarse: ¿Quiénes son sus referentes en ciencia?

Ingenieras, biólogas marinas, astrofísicas, químicas …a lo largo de su carrera cada una se ha sentido motivada e inspirada por diferentes modelos de referencia dentro de la ciencia.

“Ahora que lo veo con más perspectiva, que no siempre es fácil ser jefa y ser mujer“

La bióloga Silvana Neves admira a Marie Curie y Jane Goodall .

Julia de León, mira un poco más cerca y menciona a Javier Licandro, compañero de trabajo en el IAC y supervisor de su tesis. Le admira “por su tesón, su entusiasmo y su manera de ver la investigación”. “Siempre me ha animado y ha estado conmigo hombro con hombro, ayudándome a conseguir mi estabilización”. La otra científica que menciona es la Dra. Luisa Lara del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) que fue su jefa durante 3 años. “Confió plenamente en mí y aprendí mucho durante mi estancia. Me enseñó que se puede ser ambicioso y liderar grandes proyectos, y también, ahora que lo veo con más perspectiva, que no siempre es fácil ser jefa y ser mujer".

Isabel Sarró cita entre sus referentes a otra bióloga, su “querida Lynn Margulis”. “Digo querida porque la admiré como científica cuando estudiaba biología y cuando la conocí me encandiló y pasé al siguiente nivel. Ése en el que la persona se convierte en alguien con el que te sientes cercano. Sin duda una gran persona, creativa e innovadora”, afirma.

“El verdadero progreso en ciencia es un esfuerzo colectivo y de una generación tras otra“

Cuando le preguntamos a Nahikari González por sus referentes femeninos en ciencia, reconoce que ni de pequeña ni cuando era universitaria tuvo mujeres científicas en las que inspirarse más allá de la ingeniera Valentina Tereshkovae, a la que siempre admiró “por haber sido la primera mujer en ir al espacio y también por su valentía de hacerlo sola”.

Lucía Aballe cita de nuevo a la astrónoma estadounidense Vera Rubin, pionera en la medición de la rotación de las estrellas dentro de una galaxia, quien animó a las valientes científicas del futuro a descubrir los misterios del universo.

Lucía Aballe, Física experta en Ciencia de Materiales, desarrolla su trabajo en el Sincrotrón ALBA. RTVE

“Creo que muestra muy bien lo inesperados que pueden ser los resultados al abordar un tema, el entusiasmo de las científicas porque esto sea así, y la humildad de entender que el verdadero progreso en ciencia es un esfuerzo colectivo y de una generación tras otra”, argumenta.

Adriana García cita entre sus referentes a la gran Marie Curie y se queda con una cita suya relacionada con la ciencia: “Nada en la vida es para ser temido, es sólo para ser comprendido. Ahora es el momento de entender más, de modo que podamos temer menos”. “A pesar de que la frase fue dicha hace muchos años, puede aplicarse totalmente al momento que vivimos, expuestos a tanta sobreinformación y noticias falsas que generan confusión en la sociedad. Al final es la ciencia, el conocimiento y el rigor científico las herramientas que tenemos para comprender el mundo que nos rodea”. En el ámbito español, destaca la gran labor de mujeres dedicadas a la ciencia como Margarita Salas, María Blasco, Rosa Menéndez y Elena García Armada.

Marimar Villagarcia, por su parte, cita a Josefina Castellví, oceanógrafa que fue de las primeras mujeres españolas en ir a expediciones a la Antártida y a Carlos Bas, ecólogo al que admiraba y que fue profesor suyo de biología pesquera en la Universidad de Las Palmas.

Alba Hernández menciona a Marie Curie y Margarita Salas, pero si tuviera que quedarse con un referente en ciencia elegiría a Leonardo da Vinci, quien considera un pionero y gran científico.