La ciencia en España consigue buenos resultados, en términos de cantidad y calidad, pese a la corta inversión que se dedica a la innovación y el desarrollo en comparación con el resto de países desarrollados. Con tres veces menos gasto en I+D que Corea del Sur, una de las grandes potencias innovadoras del planeta y con una población similar a la española, los científicos que trabajan en España logran publicar más y con un impacto mayor que los surcoreanos, si bien están muy lejos de ellos en la transferencia de ese conocimiento, medida con la generación de patentes.

Así lo reflejan los distintos parámetros recopilados por DatosRTVE.es para dibujar la radiografía de un sector clave para la economía. Siempre se alude a la ciencia cuando se habla del cambio de modelo productivo y de los avances en productividad que luego redundan en mayor bienestar, pero, al mismo tiempo, los científicos trabajan bajo la sombra de la precariedad y de la incertidumbre laboral, tal como denuncian los propios investigadores. Estos son los datos fundamentales de la investigación científica en España.

Un gasto muy por debajo del de los países competidores

El gasto en I+D interna alcanzó un nuevo récord en España en 2020, según los datos más recientes de la Estadística sobre actividades de I+D que publicó a finales del año pasado el Instituto Nacional de Estadística. Fueron 15.768,13 millones de euros, un 11,1 % más que hace una década, tras superar los recortes que supuso la Gran Recesión, de los que más de la mitad, el 55 %, provienen de la inversión empresarial, frente al 45 % que aportan la Administración Pública y las universidades.

En relación al producto interior bruto (PIB), equivalía al 1,41 %, muy por debajo de la media de la Unión Europea, que se sitúa en el 2,32 %. España gasta menos en innovación y desarrollo que países vecinos como Italia y Reino Unido, mucho menos que Estados Unidos y Alemania y a enorme distancia de los líderes en inversión científica, Israel y Corea del Sur, que rozan el 5 % con un tamaño económico y poblacional similar al español.

"Estamos muy lejos de la media de la Unión Europea y, aunque se quiere alcanzar en 2030, yo creo que no va a ser posible. Ya nos conformaríamos con llegar al 2 %”, se lamenta Miguel Jordán, catedrático en la Universidad Miguel Hernández y presidente de la Asociación Española de Científicos, quien señala que, además de la escasez de recursos, hay grandes trabas burocráticas para utilizarlos: "Necesitamos mayor flexibilidad, no somos capaces de ejecutar el presupuesto entre procesos de contratación y fiscalización. El dinero no llega a tiempo, necesitamos mecanismos mucho más sencillos", explica.

"La inversión es completamente determinante y, en España, absolutamente ridícula, tan por detrás de los países de nuestro entorno que es una vergüenza nacional", denuncia Carmen Fenoll, catedrática en la Universidad de Castilla-La Mancha y presidenta de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas. "La investigación sigue sin ser un campo estratégico para la política española y se considera algo secundario, un adorno que se hace si sobra dinero", asegura, al tiempo que remarca la "miseria" con la que trabajan la mayoría de los investigadores, especialmente los más jóvenes.