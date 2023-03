Jedet està a punt de treure el seu nou single ‘En el club’, que veurà la llum el pròxim 17 de març. L’actriu, activista, cantant, model i escriptora ha fet parada al ‘Late Xou amb Marc Giró’ per parlar de la seva música, la seva participació en la sèrie ‘Mujeres asesinas’ i de la presumpta agressió sexual que va viure a la festa posterior a l’entrega dels Premis Feroz.

L’artista polifacètica ha dit que ‘En el club’ és una cançó “molt sexual, molt sexi i molt de divertir-te”. Jedet reconeix que “havia cantat sempre sobre el desamor” i que ara li fa “pal” aquesta temàtica. “Aquest disc és per treure’t les calces i ballar”, assegura la cantant entre rialles.

Jedet parla de l’agressió sexual en els Feroz

Jedet ha denunciat al productor Javier Pérez Santana per una presumpta agressió sexual a la festa posterior als Premis Feroz, celebrada el passat 11 de febrer. “Jo no volia que això es fes públic. Ho vaig denunciar a la comissaria, no volia fer un xou mediàtic”, ha dit l’actriu.

Jedet ha afirmat que la informació sobre la denúncia es va filtrar de seguida i que els paparazzis “perseguien” als seus amics. “Això no cal”, apunta l’artista. De fet, Marc Giró ha reconegut que aquesta part de l’entrevista l’havia preparat amb una psicòloga especialitzada en victimologia perquè “penso que aquestes preguntes s’han de fer molt acuradament”, ha explicat el presentador.

“Érem unes quinze persones, però va haver-hi gent que no va denunciar“

“A mi no m’han educat per aguantar això. Ja he aguantat molt a la meva vida i no em ve de gust estar en un entorn que es considera segur i aguantar això. No em ve de gust”, ha declarat Jedet. L’artista ha reconegut que s’alegra si la seva denúncia “va servir perquè més gent decidís que no havíem d’aguantar aquestes coses”. Jedet també ha explicat que durant la festa va parlar amb companys a qui el productor havia agredit, “érem unes quinze persones, però va haver-hi gent que no va voler denunciar”.









L’actriu ha assenyalat que “aquestes coses passen perquè la societat avanci, però de vegades penso que estem retrocedint”. Finalment, la cantant ha dit que “no vull ser referent de res. Jo només visc la vida com vull i ja està”.