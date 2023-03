El periodista Jordi Basté, a 'LateXou amb Marc Giró'

'LateXou amb Marc Giró' és un late night clàssic, conduït pel carismàtic Marc Giró, que s'emet els diumenges a la nit a La 1, després de la 'Película de la semana'.

Aquest diumenge a 'LateXou amb Marc Giró' hi participaran el periodista Jordi Basté, la periodista del cor Laura Fa, l'assessora d'imatge Marta Pontnou, la cantant Jedet i el grup La Pegatina.

Marc Giró entrevistarà el periodista Jordi Basté, guanyador tres vegades del Premi Ondas. Parlarà de la seva rutina matinal i de la seva passió per Madonna, entre altres qüestions. També hi participaran com a convidades dues dones sense pèls a la llengua, Laura Fa i Marta Pontnou, autores del llibre 'Els pecats de la xona', on parlen de les seves situacions quotidianes en clau d'humor. Per tancar la nit, una dona que fa de tot, Jedet, que està a punt de treure el seu últim single.

La Pegatina posarà el punt i final interpretant el tema 'Que t'agradi veure'm' de l'àlbum 'La meva gent'.

Com sempre, Marc Giró estarà acompanyat de les Les Glòries Cabareteres i ambientat per la Giró Boy Band, la banda musical del programa.