Jedet: "Construí algo para ser aceptada y acabó comiéndome"

Hoy me reencuentro con Jedet después de nuestra charla del año pasado en los Cines Doré. A primera vista la veo cambiada, pero no sé qué es exactamente. Podemos decir que la veo menos preocupada, más serena y menos centrada en alcanzar la perfección o ese estado de belleza permanente por el que tanta fijación sentía. Además, está pletórica. Acaba de lanzar "Veneno Dulce", el segundo adelanto de su próximo álbum y no puede estar más feliz.

El videoclip de la canción es casi tan rompedor como ella. Es una historia de desamor entre Jedet y un cura. En esta telenovela, porque así lo ha definido ella misma, se observa la química entre la artista y el actor, pero también se intuye mucha de su filosofía de vida. Me dice que está trabajando en un cambio de imagen. Quiere ser más ella, más la que es con sus amigas y su familia. La Jedet que precisamente estoy viendo ahora, pero mejor que nos lo cuente la propia Jedet.

P: ¿Qué tal ha ido la presentación?

R: Ha sido muy guay. Estoy muy feliz. Soy productora ejecutiva del vídeo también, así que estoy muy contenta. Ha quedado como una película. A mí me gusta llamarlo telenovela.

P: Te vemos en mucha sintonía con el otro prota del videoclip.

R: Sí, con Jeff. Le amo. La verdad que tenemos mucha química, nos entendemos muy bien. Le conocí en una sesión de fotos que hice para una revista. Es un chico tan educado, con unos valores increíbles, listo, guapo, inteligente... Y justo en ese videoclip el cura lo iba a interpretar Erik Masip, que fue mi compañero en 'Veneno', pero se cayó del proyecto a última hora porque tuvo que irse a Barcelona. Me gusta trabajar con personas con las que me sienta cómoda, sobre todo si son hombres, porque algunos son un poco cazurros. Y me acordé de Jeff y dije él va a ser. Y así fue. Lo pasamos increíble.

P: “Veneno dulce”, el videoclip es muy sexual y lo mezclas con lo religioso, aunque tú siempre has dicho que eres creyente. ¿Qué mensaje quieres lanzar?

R: Esta canción habla de la primera vez que mantuve relaciones sexuales con mi vagina. El videoclip habla de lo que simboliza tener una relación con una mujer trans de cara a la sociedad. Está un poco inspirado en "Like a Prayer" de Madonna y habla de que cuando el hombre muerde la manzana, le gusta una chica como yo y decide estar con ella. Acaba mal porque tiene que aceptar el que le humillen social y públicamente. Yo tenía una pareja a la que llamaban maricón todos los días por estar conmigo. Le dejó de hablar media familia. No es fácil, por eso cuenta la historia de como el ser valiente acaba mal. Porque el cura acaba muriendo. En el vídeo las mujeres como yo representamos el pecado de cara a la sociedad.

P: Dices que has sido un reto para ti hablar de sexo de una forma tan explícita. ¿Por qué? ¿Crees que a pesar de estar en una sociedad muy sexualizada sigue siendo tabú hablar de estos temas con libertad?

R: Hablo con libertad de todo, pero es verdad que en mi vida el sexo no ocupa un lugar muy importante, porque no tengo relaciones sexuales con cualquiera. Vivo una vida muy reservada en ese aspecto y es algo que me guardo mucho para mi intimidad. En eso sí que soy más tradicional y más clásica.

P: ¿Te consideras demisexual?

R: He tenido relaciones sexuales con gente con la que no tenía ningún vínculo afectivo, pero es verdad que no es algo que en esta etapa de mi vida me llene. Me cuesta mucho. Pienso que me quiero tanto ahora mismo y me valoro tanto, que escojo muy bien a las personas que están en mi vida. No hablo solo sexualmente. Tampoco considero que alguien que tenga sexo con desconocidos se valore menos. Simplemente que yo no me siento cómoda ahí. Tan frío no me gusta. Tienes que conocer mi cuerpo, yo el tuyo, ver cómo nos sentimos... Y eso implica conocer a la persona.

07.24 min Jedet no se muerde la lengua y dice las cosas tal y como las piensa o las siente. ¿De hecho, por la lengua que tengo estoy vetada en muchos sitios a la hora de trabajar¿, reconoce en este Iconos Playz la polifacética artista. Precisamente esa manera de hablar sin apenas filtros, ni florituras, es lo que más nos gusta de ella. Un rasgo de su personalidad que Carmen Jedet Izquierdo Sánchez deja muy patente en esta entrevista.

P: También has dicho que quieres dar una nueva imagen de Jedet. ¿Hacia dónde va este cambio?

R: En poder ser la Jedet que soy con mis amigas y con mi familia públicamente. Ahora no siento que deba ser de ninguna manera, ni ir vestida de determinada manera. Quizás antes lo hacía para que me aceptasen.

P: ¿Salir del personaje¿ ¿Te refieres a eso?

R: Siento que al final construí algo para ser aceptada y acabó comiéndome. Desde luego que hay días que me apetece ponerme un escote, me apetece estar sexy o hacerme una foto sexy. Pero al final me di cuenta de que estaba siendo un poco una caricatura, estaba viviendo una esclavitud para mí misma. Y dije no. Antes de que esto me coma, voy a tomar las riendas y hacer lo que me de la gana.

P: Como que hay varias versiones de Jedet y no quieres mostrar solo una imagen hipersexualizada, ¿no?

R: Claro, pero al final si solo muestras esa, cuando te contratan es la que quieren. O cuando te ven por la calle o tienen una cita contigo es la que quieren. Y yo no soy eso. Yo soy muchas cosas. Claro que también hay una Jedet sexual, pero sexual no es estar hipersexualizada. Son dos cosas diferentes.

P: El álbum se titulará: 'A los hombres que he tenido que olvidar'. ¿Tan malas experiencias has tenido? ¿En qué suelen fallar?

R: En el disco hablo a nivel sentimental. Se llama así por una frase de una peli de Almodovar. Hay canciones como: "Me pongo a llorar de lo mucho que te quiero", "Te arrepentirás", "Veneno Dulce", "Mientras yo esté viva no te sientas solo"... La verdad que durante la creación del disco lo he pasado muy mal y creo que se transmite. No he sido muy lista a la hora de escoger hombres. Para empezar soy bisexual, aunque a día de hoy exclusivamente solo he estado con chicos, a nivel de pareja. Creo que no he elegido bien, pero lo agradezco porque me ha ayudado a crecer y a saber lo que no quiero.

P: ¿Cómo llevas el tema de la ansiedad y la perfección?

R: Yo convivo con la ansiedad, pero últimamente estoy permitiéndome más ser imperfecta, comer, no pesar lo que como, no ir impoluta y no estar obsesionada con mi imagen.

P: Te vimos en los Ondas, ¿cómo recibiste el premio?

R: He de decir que fui allí, hice el photocall y me fui con mi repre y mi maquilladora al hotel. Pedimos comida y me salté toda la gala. Dije: '¿me voy a quedar aquí sola rodeada de gente que no conozco?' Porque a mi repre y a mi maquilladora no les dejaron sentarse conmigo. Entonces, nos fuimos y lo celebré con ellos, que es la gente a la que quiero.

P: Te acabamos de ver en La Resistencia recomendándole botox a Broncano. ¿Qué tal la experiencia?

R: Me encantó. Me lo pasé increíble y fue como estar con un colega. Me sentí hiper cómoda. Me respetaron todos enormemente. Me dieron un espacio en el que no intentaron ni imponerme ni ser de otra manera. Me celebraron tal como yo soy. La entrevista completa es lo más, es brillante. Se nota mucho el buen rollo que había y lo guay que lo pasamos. Tenéis que verla.

P: Durante el programa dices: “El sexo debe ser como una partida de ping-pong”. ¿Qué tienen que entender de esa frase tuya?

R: Pues que no puede ser dar, dar, dar y dar. En el ping pong das pero también recibes. Tienes que hacerlo para que eso funcione. No te puedes centrar solo en tu placer. Es un te doy, me das. También emocionalmente, tú no puedes tirar solo del carro. Una relación son de dos personas o de más, pero nunca uno solo.

P: ¿Cuáles son los propósitos de JEDET para el 2022? ¿Este 2022 te vas a enfocar más en tu carrera musical?

R: En España no estamos acostumbrados a las carreras multidisciplinares y y no estoy dispuesta a renunciar a nada. Voy a seguir con mi música, mis películas, que este año viene algún proyecto guay, voy a seguir escribiendo, haciendo campañas, a seguir siendo empresaria y haciendo en cada momento lo que me mueva por dentro. No pienso elegir ni renunciar a nada. Y luego, el álbum, que se estrenará en primavera 100%.