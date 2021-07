Ms Nina: "Saldrá música nueva con Jedet"

La reina del perreo vuelve a la carga con su nuevo tema "Si quieres". Sin duda, un paso más en la prometedora carrera de Ms Nina (@msnina). Se trata de una canción divertida y, sobre todo, muy sensual que combina a la perfección con ese toque electrónico tan característico de Alizzz (@alizzz). Por eso, "Si quieres" es la canción perfecta para dar la bienvenida al verano.

Hablamos con la artista argentina, figura clave de neo-perreo, sobre este nuevo tema, el éxito de "Tu Sicaria" que acaba de alcanzar los 100 millones de reproducciones y sus planes para este 2021. ¿Qué sentirá al poder por fin volver a los escenarios? ¿Cuándo saldrá su próximo EP? ¡Lo descubrimos!

P.- Te hemos visto por todas partes, ¿dónde vives ahora?

R.- En todos lados. El viernes toqué en Los Angeles. Esta semana tengo pensado volver a España.

P.- Acabas de presentar un nuevo tema producido por Alizzz, ¿cómo surge esta canción?

R.- Sí, fue genial porque somos colegas. También está producido por C. Tangana. Soy muy fan de los dos y tenía ganas de sacar una canción producida por Alizzz. De hecho, surge hace más de un año, fue un día de estudio muy divertido, incluso antes de la pandemia.

R.- ¡Exacto! A veces quieres que una canción tenga mucha cosa, mucha letra, pero no. Haz la canción y punto. Muchas veces piensas “ah, este es el hit” y te rompes la cabeza con las letras, la canción y con todo y luego pasa desapercibido. Después haces una canción tipo “teta, culo, teta, culo” y a todos les gusta. Nunca se sabe.

R.- Yo creo que el éxito de “Tu Sicaria” se basa primero en que es una palabra muy fuerte, y luego por el ritmo y la letra. A veces me pregunto ¿cuál es el ingrediente de “Tu Sicaria”? Y hay muchas opciones infinitas. Pero pienso que sea divertido, que sea lento y que la palabra “sicaria” es bastante heavy. Soy tu sicaria ¿me entiendes?

R.- Sí, sí… es que esa canción, te lo digo. Todo el rato la escuchan. El otro día en Miami, en un centro comercial, me manda un amigo un vídeo de que estaban poniendo “Tu Sicaria” y yo flipando. Es muy loco.

R.- Es muy fuerte, ni yo me lo creo. A veces se me olvida que está bueno lo que haces. A veces uno se deja llevar y dice “ay, bueno, no es para tanto”, pero tía son 100 millones ¿perdona? (risas).

R.- Con Bad Gyal de nuevo. Una de las cosas que me gustaría hacer es lo que hacen los tíos aquí en Latinoamérica que es una canción de 8 minutos, pero solo con chicas. Me encantaría. Que los créditos en Spotify son enormes, como 10 personas.

P.- Es curioso porque aquí en España no se hacen ese tipo de colaboraciones.

R.- Ya, en España cada uno va a su bola. En Latinoamérica mucha gente se apoya. En España cada uno está a sus cosas, tienen que relajarse un poco. Al final eres cantante, no eres ni médico ni de la NASA. Al final, tú haces música, relájate un poco hermano.

P.- El año que viene vas a estar en el Sonar. ¿Qué se siente al saber que vas a estar en un macrofestival?

R.- Eso va a ser muy bueno. Tengo muchas ganas, además va a ser en el escenario grande. Se siente súper súper bien.

P.- ¿Eres de las prefiere dar conciertos con sillas y mascarillas o mejor esperar?

R.- No, no. A no ser que yo cante con una guitarra o lo que sea… A ver, si lo tengo que hacer lo hago obviamente, pero prefiero que la gente pueda bailar y hacer lo que quiera. Algún concierto daré antes pero como cambian las leyes todo el rato, a ver lo que pasa.

P.- Te hemos visto haciendo directos de YouTube y muchos se preguntan si te harás youtuber o streamer en Twitch.

R.- Sí, me gustaría hacerme un Twitch o algo de eso (risas). Pienso que es gracioso. No creo que vean a una Nina streamer, pero sí me gustaría hacer algo que fuese “Cocinando con la Nina” con recetas o algo de eso estaría divertido. Sería muy gracioso.