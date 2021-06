¿Hay mejor manera que disfrutar del verano con buena música? Esta semana se daba la bienvenida oficial a esa época que tanto nos gusta, y los artistas de medio mundo no han perdido la oportunidad de lanzar al mercado multitud de temas que van a servirnos como banda sonora de los meses estivales. Empezando por el propio Rauw Alejandro. El intérprete alimentaba el hype al anunciar la salida de su nuevo disco y parece que no ha defraudado: 14 canciones con el toque característico del puertorriqueño y que cuenta con la participación de Mr. Naisgai, Tainy, Lyanno, Caleb Calloway y Anitta. ¿Alguien da más? Y por si fuera poco, las entradas para su tour están a punto de agotarse. ¿Conseguirá que Vice Versa obtenga el mismo éxito que "Todo de ti"?

Entre las canciones del disco de Rauw se encuentran títulos como "Sexo Virtual", "Nubes", "Track 4", "Aquel Nap ZzZz" o "Cosa Guapa". Pero al igual que él, otro puertorriqueño ha querido dar la bienvenida al calor por todo lo alto. Junto a J Balvin y Nio García, Bad Bunny vuelve a conquistar a medio mundo con el lanzamiento de "AM Remix"; lo mismo ocurre con el tema que se han marcado Omar Montes y Camela en "Vete", AriBeatz, Ozuna, Morad y Soolking en "Aquí" o la increíble unión entre María Angeliq, Bad Gyal y María Becerra en "Bobo".

Y si lo que te van son los ritmos potentes, no te pierdas "Al Capone", el último proyeto de Eladio Carrión; "Si quieres", lo nuevo de Ms Nina o el remix lanzado por MYA, Tini y Duki en "2:50". ¿Cuál es tu favorita? Si aún tienes ganas de más, no te pierdas el regreso de Jonas Brothers con "Remember This", Ed Sheeran y "Bad Habits", Alfred García con su potente vuelta en "Praia Dos Moinhos" y Aitana junto a Fresquito y Mango con "Mándame un audio". Dale al play y... ¡disfruta!

"Bobo" - María Angeliq, Bad Gyal y María Becerra

"Sexo Virtual" - Rauw Alejandro

"AM Remix" - Nio García, J Balvin y Bad Bunny

"Bad Habits" - Ed Sheeran

"Vete" - Omar Montes y Camela

"Aquí" - AriBeatz, Ozuna, Morad y Soolking

"Al Capone" - Eladio Carrión

"Si quieres" - Ms Nina

"2:50" Remix - MYA, Tini y Duki

"Remember This" - Jonas Brothers

"Praia Dos Moinhos" - Alfred