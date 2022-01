Jedet, una icona pop del segle XXI

Sara Montiel als anys 60, Núria Feliu als 70 o Alaska i companyia als 80... Totes les generacions tenen les seves icones, i la Jedet és, sens dubte, una de les més venerades per les noves fornades. Divertida, espontània i polifacètica, ha visitat el 'Punts de vista' de Tània Sarrias.

La Jedet feia temps que navega per l'escena underground del país, però no va ser fins que va interpretar el paper de 'La Veneno' que va fer el salt a la popularitat de masses. Un personatge que la va fer guanyadora del Premi Ondas i que de moment li ha valgut el reconeixement més gran de la seva carrera professional.

Tanmateix, la interpretació és només una de les potes de les seves facetes artístiques. Actriu, cantant, compositora, escriptora, amb gran presència a les xarxes. Al programa 'Punts de vista' ha vingut amb l'avançament del seu proper disc sota el braç, el tema 'Veneno dulce'. El verí sembla que està molt present en la vida de la Jedet.

La lletra de 'Veneno Dulce' té bastant d'autobiogràfic. L'artista l'estiu passat es va sotmetre a una operació de reassignació de sexe i en parla precisament en aquesta cançó que explica de la seva primera relació després de la intervenció.

Pel que fa a la seva carrera musical, va publicar el seu primer disc "La Leona" el 2018 i està previst que el seu nou disc surti a principis de primavera i es titularà "A los Hombres que he tenido que olvidar". Més d'una vegada ha comentat en entrevistes que no ha fet gaire sort amb els homes en l'àmbit sentimental.

Un camí complicat fins a arribar als focus

La vida de la Jedet no ha estat sempre rodejada de purpurina. Tot i néixer a Girona, es va criar en un poble petit de Granada, i no ho ha tingut fàcil per trobar la seva pròpia identitat. Sempre que pot reivindica els seus orígens humils i és la veu de moltes i molts que s'hi veuen identificats.

07.24 min Jedet no se muerde la lengua y dice las cosas tal y como las piensa o las siente. ¿De hecho, por la lengua que tengo estoy vetada en muchos sitios a la hora de trabajar¿, reconoce en este Iconos Playz la polifacética artista. Precisamente esa manera de hablar sin apenas filtros, ni florituras, es lo que más nos gusta de ella. Un rasgo de su personalidad que Carmen Jedet Izquierdo Sánchez deja muy patente en esta entrevista.

Afortunadament, la vida en moltes ocasions acaba sent justa amb les que ho mereixen, i la Jedet ja s'ha fet un lloc en la iconografia popular. Actualment, no hi ha esdeveniment o photocall que no compti amb la seva presència. Les seves amistats van d'Ada Colau a C. Tangana i és una habitual dels platós de televisió.

04.58 min Abrimos las puertas del taller para recibir a Jedet

Una icona del segle XXI que només ha fet que començar a brillar. Esperem que ningú apagui aquesta llum tan necessària en temps de repressió.