Las mareas son cambios del nivel del mar que se producen por la atracción gravitatoria del Sol y la Luna con respecto a la Tierra. Pero, ¿cómo funcionan? Para entender la base de las mareas es necesario acudir a las leyes de Newton. Así lo explican en Ahora o Nunca, el programa de La 1 presentado por Mónica López. Además, descubrimos el por qué el Mar Mediterráneo carece de mareas.

Siguiendo las leyes de Isaac Newton dos cuerpos se atraen entre sí y cuanto más masivos son, más lo hacen. Por el contrario, cuanto más lejos están menos se atraen. En este contexto entraría en juego la fuerza de la Luna con respecto a la Tierra, o la del Sol con respecto a la Tierra. Pero, ¿cuál índice más en el nivel del agua y por qué?

El Mediterráneo no tiene mareas y este es el motivo

El Mediterráneo tiene mucha historia. Tiene una biodiversidad riquísima. Y tiene playas fabulosas. ¿Pero sabéis lo que no tiene? ¡Mareas! Sí, habéis oído bien. El Mediterráneo, como ha explicado Mónica López, es un mar interior, es decir, un mar cerrado cuya comunicación con mares exteriores sólo se da a través de los 13 km del estrecho de Gibraltar, por lo que las masas de agua no pueden desplazarse de un mar a otro tan rápido. Por ello, el Mediterráneo no tiene mareas.

Esta condición de mar cerrado es la que le da nombre. Ya que Mediterráneo viene del latín “Mar Medi Terraneum”, que significa “mar en medio de tierras”. Un nombre que describe, perfectamente, su ubicación geográfica en medio de Europa, Asia y África.

Por otro lado, el Mediterráneo es el mar cerrado más profundo, con 5.267 metros de profundidad en las costas de Grecia (en la fosa de Matapan), mientras que otro mar cerrado, como el Mar Negro, alcanza una profundidad máxima de 2.212 metros.

El Mediterráneo también es el mar cerrado más extenso, con dos millones y medio de kilómetros cuadrados de extensión. Mientras que el Mar Caspio tiene una extensión de 371.000 kilómetros cuadrados.

Para terminar, el Mediterráneo es un mar muy internacional, ya que sus más de 46.000 kilómetros de litoral bañan la costa de 22 países.