A lo largo de millones de años, tanto la Tierra como la Luna han sido golpeadas muchas veces por meteoritos. Pero mientras que en la Luna los cráteres se quedan para siempre, en la Tierra desaparecen. ¿Por qué pasa esto?

Mapi, la reina del conocimiento del concurso de TVE, acude al biólogo y divulgador científico Ricardo Moure para saber por qué una vez que algo choca contra la Luna, es como si el tiempo se congelara y el impacto producido queda ahí intacto para siempre y la Tierra, sin embargo, borra ese impacto.

Aldrin posa para un retrato en la Luna. NASA

“La Luna no tiene atmósfera, no tiene clima, no tiene lluvia, no tiene viento. Ni tampoco hay seres vivos que erosionen el terreno y borren las marcas de su superficie. Es más, las huellas de las pisadas de los primeros astronautas que fueron a la luna siguen estando ahí”, afirma el experto.

Además, añade Moure, en la Luna no hay vulcanismo, ni tampoco hay esa tectónica de placas que mueve los continentes en la Tierra y que hace que la corteza terrestre se recicle una y otra vez a lo largo de millones de años. Es por eso que cualquier cráter que haya en la tierra acabará tapándose o borrándose.

En resumen, la Luna está llena de cráteres porque no tiene ni atmósfera, ni vulcanismo, ni tectónica de placas. Estos factores hacen que la Luna esté llena de cráteres, pero la Tierra no.