Mapi se ha estrenado a lo grande en las redes generando todo tipo de comentarios y memes. Se abrió un perfil en Twitter el 14 de julio - @MapiTVE -y con solo tres programas ha conseguido colarse cada noche entre lo más comentado. Cada día cuenta con más fans -ya suma más de 10 mil ‘mapiers’ que siguen sus publicaciones-, y tiene también algunos detractores, que han sido objetos de sus ingeniosos comentarios y bromillas.

Cuidado con Mapi "comunity managers malotes", que esta niña ¡se mete en todos los charcos! y le gusta pelear todas las batallas.

“Escucha, chaval, ya me dijeron que en Internet había CMs malotes que se metían con las niñas populares pero NO ME DAS MIEDO @ryanair_es https://t.co/6BQ6pOE5ow“