La luna está llena de cráteres y en la Tierra también los ha habido y los hay. Lo que pasa es que mientras que en la Luna los cráteres se quedan para siempre, en la Tierra se borran. Y por qué pasa esto? Porque la luna no tiene atmósfera, no tiene clima, no tiene lluvia, no tiene viento. Ni tampoco hay seres vivos que erosión en en el terreno y borren las marcas de su superficie.