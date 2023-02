Desde que rompió con Gerard Piqué, no hay otro artista que consiga igualar el hype con su música. Shakira está a punto de sacar nueva canción, esta vez, junto a otra cantante colombiana muy conocida internacionalmente, Karol G. Se trata de su primera colaboración, por el momento sabemos que el tema se titula "TQG" y sus fans esperan que la letra estará repleta de dardos que apunten directamente y sin piedad al futbolista y a su nueva novia, Clara Chía. No sería la primera vez, puede que tampoco la última. Estos últimos meses el repertorio de Shakira está dedicado a su expareja: primero fue "Te felicito", después "Monotonía" y la bomba estalló finalmente con "Music Sessions 53" con Bzrp.

La expectación es todavía mayor teniendo en cuenta que ambas son las reinas del despecho. Karol G es la reina del despecho, comparte trono con Paquita la del Barrio. Lo demostró en temas como "Miamii", donde cantaba: "Te veo en las redes, no puedo creerlo, qué pena de ti. Yo que fui buena y tú, qué gonorrea, pagándome así. Rata de dos patas, lo dijo Paquita, un animal rastrero. Que se come todo que se atraviesa, Diablo, tú eres un cuero". Sus fans ataron cabos y descubrieron que la canción estaba dedicada a Anuel AA, su expareja. ¿Cuándo podremos escuchar la canción? Te contamos todos los detalles sobre su estreno.

"TQG", la nueva canción de Shakira y Karol G

"Tú saliendo a buscar comida fuera y yo pensando que era la monotonía", es la frase de la canción de Shakira y Karol G que se ha filtrado, pero todavía no se ha estrenado y no está disponible en las plataformas. El tema verá la luz en España la madrugada del 24 de febrero, a las 6:00 AM. ¿Será una nueva venganza musical? ¿Descubriremos más detalles sobre la ruptura entre Shakira y Gerard Piqué? La cantante colombiana ha sido de lo más sincera en sus letras y ha hablado sin ningún tipo de filtro, incluso acerca de la nueva pareja del futbolista y de su suegra.

Su colaboración era de lo más esperada, sus fans estaban muy pendientes porque hace unas semanas se filtró la noticia, aunque ninguna de las dos se pronunció al respecto. Ahora ambas lo han confirmado y solo nos queda esperar para ver el espectáculo que tienen preparado las artistas colombianas.