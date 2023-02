No pudieron contar la noticia de su embarazo como les hubiera gustado, se filtró a los medios de comunicación antes de lo esperado y esto supuso un disgusto para los futuros padres. Sin embargo, Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz han conseguido guardar en secreto hasta ahora una de las grandes incógnitas: el sexo del bebé que esperan. Ha sido la presentadora quien ha decidido cómo y cuándo contarlo. Nada de exclusivas, tal y como aseguró cuando se hizo público su embarazo. Pedroche ha compartido la noticia con sus seguidores a través de redes sociales.

En su última publicación le dedica una emotiva carta a su bebé confesando las ganas que tiene de tenerlo entre sus brazos. Al final del texto, desvela el misterio: ¡es una niña! Por el momento, no ha querido compartir el nombre. Ni siquiera sabemos si Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz lo tienen decidido.

"No sé cómo te puedo querer ya tanto sin haberte tenido entre mis brazos. Es un amor que no puedo explicar. Yo siempre intento razonarlo todo y buscar palabras a mis sentimientos pero contigo es algo que se me escapa de las manos, imposible de definir", así empieza la carta que la presentadora le escribe a su futura hija. Pedroche empieza a ser víctima del instinto protector de cualquier madre siente. Ella, que siempre ha sido objetivo de todo tipo de críticas, sabe lo cruel que la gente puede llegar a ser. "A veces tengo la sensación de que no quiero que salgas al mundo exterior nunca, me da miedo, quiero tenerte siempre dentro de mí para protegerte y cuidarte. Pero como eso no es posible te prometo que voy a ser la mejor madre del mundo, te lo voy a dar todo. Me voy a esforzar al máximo para darte la mejor educación, te daré todas las herramientas y opciones para que puedas elegir tu propio camino cuando seas mayor", asegura.

En cuanto a sus habilidades culinarias, ella misma confiesa que no son las mejores. Es su marido, el chef Dabiz Muñoz el que se encarga de la comida en casa. Sin embargo, la presentadora no descarta la idea de tomar unas clases por su hija: "Y si quieres que aprenda a cocinar, por ti estoy dispuesta a que tu padre me enseñe".

Todavía quedan meses de embarazo por delante, pero Cristina pedroche confiesa que no puede esperar a que llegue el día. "Te voy a dar todos los cariños y besos del mundo. Es que me deshago en la idea de poder mirarte y abrazarte. De alimentarte con mi propio cuerpo. Sé que todavía queda bastante para eso, pero cada día que pasa estoy más cerca de poder acariciarte. De momento espero que te estén gustando las canciones que te pongo, como las bailo para ti y todo lo que te cuento cada día. Estamos a mitad de camino y lo estamos haciendo muy bien. Tú y yo, juntas. Te quiero hija", así concluye la carta.