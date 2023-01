Está acostumbrada a recibir todo tipo de críticas, pero parece que ha llegado a su límite. Cristina Pedroche está atravesando una de las etapas más felices de su vida y no quiere que nadie le pinche la burbuja que comparte con su marido, Dabiz Muñoz. La presentadora y el chef están esperando la llegada de su primer hijo. La noticia se filtró a los medios de comunicación antes de que ellos quisieran contarla. Lo hicieron oficial a finales de diciembre, justo antes de que Pedroche presumiera de tripita en las Campanadas. Desde entonces, sus seguidores se preguntan por qué no comparte más contenido acerca del bebé, si la presentadora suele ser muy activa en redes sociales. ¿Saben ya el sexo? ¿Tienen pensando un nombre?

Resulta que todo tiene una explicación y ha sido la propia Cristina Pedrocha la que se ha sincerado en su último post de Instagram. "Reconozco que me está costando subir cosas sobre el proceso personal tan grande que estoy viviendo porque me da miedo. Esto es lo más íntimo que tengo, lo más bonito que me ha pasado y me da miedo no estar preparada para aguantar las malas palabras, las críticas y los malos comentarios", escribe.

La presentadora comentó hace unos días que estaba feliz también en el terreno profesional, ya que le habían ofrecido una nueva oportunidad. Esto también les ha servido a sus haters como motivo suficiente para atacarla. "Hoy casi sin querer he estado leyendo las burradas que me ponen en Twitter a raíz de la noticia de que voy a presentar un nuevo programa, y, no os voy a engañar, me duelen. Me duele que se critique sin verlo, sin darme una oportunidad, que parezca que nadie se alegra o incluso que me deseen mala suerte", lamenta.

El hecho de estar acostumbrada a ser objeto de críticas no hace que esos comentarios le afecten menos y lo deja claro en esta publicación. "Me duele, pero a ese tipo de críticas estoy más acostumbrada (no por eso duele menos) pero no sé si estoy lista para enfrentarme a críticas sobre mi cuerpo por el embarazo o cosas peores que no quiero ni mencionar", confiesa.

Por último, manda un mensaje a sus seguidores y avisa de lo que puede pasar si todo sigue igual. Cristina Pedroche prioriza ahora más que nunca su salud mental y asegura no tener problema en alejarse de las redes si es necesario. "Yo no trabajo solamente de mis redes sociales, mi profesión a día de hoy es otra y si veo que a nivel personal me empieza a afectar, sintiéndolo mucho tanto mi instagram y las otras redes sociales pasarán a ser únicamente sobre mi trabajo. Sé que sois muchos los que me apoyáis y me dais cariño pero en este momento de mi vida tengo que protegerme, protegernos, a mí y a mi bebé. Ojalá esto fuera un sitio seguro donde poder mostraros mi cambio, contaros con toda la ilusión que tengo de cuántas semanas estoy, cómo lo estoy llevando, el sexo del bebé... Pero me da miedo", concluye.