La competencia ha sido feroz, porque todas las cadenas apostaron fuerte por la Nochevieja. La carrera empezó unos minutos antes de las Campanadas, pero no todos jugaron limpio. La expectación se centraba en Ana Obregón y Cristina Pedroche, dos presentadoras muy ligadas a este momento televisivo. Ana Obregón no pudo estar en la Puerta del Sol para despedir el 2021 porque dio positivo en Covid y ahora quería quitarse esa espinita. Todos estaban pendientes de su discurso, porque estaba claro que se acordaría de su hijo, su padre y su madre, fallecidos todos en tan solo dos años. Es una de las famosas preferidas por las revistas del corazón, igual que Pedroche, que terminaba 2022 embarazada. Aunque la noticia no la dio ella, fue una revista. Algo que molestó a Cristina y Dabiz Muñoz. Pero ha habido algo que ha molestado más, tanto a ellos como a muchos espectadores.

Un comentario desafortunado Risto Mejide despedía el año junto a Mariló Montero. Es otro de los personajes recurrentes en la prensa del corazón, sobre todo desde que se conoció su relación con Laura Escanes. Se casaron en 2017 y se divorciaron en 2022. Fue en septiembre, tres meses antes de fin de año. Su historia personal también despertó curiosidad, pero él no lo tuvo en cuenta a la hora de atacar a sus rivales. Cuando Mariló Montero dijo que en 2023 esperaba nuevos comienzos. "¿Ah, si? ¿Hay algo que anunciar? ¿Un embarazo? ¿La muerte de un ser querido? Porque eso siempre da audiencia". Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz esperan felices la llegada de su primer hijo. GTRES Las redes sociales no tardaron en reaccionar y fueron muchas las personas que estallaron contra el presentador, siempre polémico. Pero ahora ha hablado Cristina Pedroche, y lo ha hecho en el programa en el que colabora. "No lo sabía casi nadie. De hecho, mucha gente de mi familia no se enteró por los medios que tenían que enterarse, pero bueno voy a reflexionar esta semana y luego ya veremos qué sucede", dice, a la vez que deja claro que en ningún momento ha querido utilizar su embarazo para tener audiencia. "Nunca usaría ni una exclusiva ni un programa de televisión para contarlo", dice de forma tajante. Y de paso a entrado al trapo de las críticas que ha recibido por el look escogido para dar las Campanadas. "Todo lo que yo he ido diciendo estaba en el vestido, pero no como la gente esperaba. Hay mucha gente diciendo que yo quería anunciar lo otro. Yo no quería anunciar nada". Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz en la final del Madrid Open, en mayo de 2015 GTRES