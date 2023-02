Con bata blanca se emite los viernes a las 11:05 h y los lunes a las 06:30 h UTC.

Se estima que el 90% de los bebés diagnosticados con síndrome de Down en el útero materno no llegan a nacer porque se interrumpe el embarazo. Recibir una noticia así no resulta nada sencillo y menos aún tomar decisiones al respecto. Por ello existen entidades como Down España, que informan y apoyan a las familias en esos duros momentos, y, si deciden seguir adelante, las acompañan a lo largo de la vida.

Para el Dr. José María Borrel, experto en este síndrome y miembro de Down Huesca, “No se da la información neutra y veraz que se debiera dar al respecto. Es más, en muchas ocasiones ni siquiera se da la información necesaria durante el momento del diagnóstico prenatal”.

Poca gente sabe que el síndrome de Down no es una enfermedad, pues no requiere tratamiento. Se trata de una alteración genética que se produce por la presencia de un cromosoma extra o una parte de él. No existen grados de síndrome de Down, aunque el efecto que esta alteración produce en cada persona es variable. Suele causar discapacidad intelectual, además de otras consecuencias médicas, como cardiopatías congénitas, hipertensión pulmonar, problemas auditivos o visuales, enfermedades autoinmunes, anomalías intestinales, neurológicas, endocrinas, mayor prevalencia de enfermedad de Alzheimer,…