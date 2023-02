El síndrome de Down no es una enfermedad

28:51

Se estima que el 90% de los bebés diagnosticados con síndrome de Down en el útero materno no llegan a nacer, porque se interrumpe el embarazo, pero, ¿la gente cuenta con la suficiente información para tomar la decisión? Desde la Federación Down España defienden que no es así. Charlamos con uno de sus portavoces, el Dr. José María Borrel, experto en este síndrome, para conocer más a fondo la trisomía 21 y la cantidad y calidad de vida que puede esperar alguien que sufre esta alteración genética (que no enfermedad, pues no tiene tratamiento).