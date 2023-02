Albert Oiknine y Maison Artc son dos de las firmas de costura más relevantes de Marruecos, país invitado a cerrar la 77 edición de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Dos creadores con estilos diferentes, dos miradas a la historia, las tradiciones, la artesanía y el espíritu marroquíes. Maison Artc representa es osadía y la conciencia social y Albert Oiknine representa la historia y la tradición. Uno se acerca al trabajo experimental y vanguardista de Margiela y el otro a la fastuosidad de agujas como Elie Saab.

Maison ARTC

Artsi Ifrach es el director artístico de Maison ARTC, una de las firmas con más proyección internacional y una de las más premiadas: entre otros galardones, tiene el Fashion Trust Arabia en Doha, Qatar, el premio más relevante de la región árabe. Ha expuesto su trabajo en el Museo Victoria & Albert de Londres y en unos meses lo hará en Nueva York. Nació en Jerusalén y ha pasado temporadas en París y Ámsterdam antes de instalar su taller en Marrakech y todas sus vivencias le sirven como fuente de inspiración para su moda, marcada por el multiculturalismo y la artesanía. "Quiero crear un recuerdo que me conmueva emocionalmente. Las telas vintage pueden unir el pasado y el presente. Los colores y estampados son mi paisaje”.

Desfile de Maison Artc

Sus prendas no tienen etiqueta, ni género, y salen de su atelier como obras de arte: completamente hechas a mano, con técnicas ancestrales de bordado y reciclando piezas antiguas. El modista desprecia la temporalidad y no hace una colección tras otra, su filosofía de trabajo es poner en valor la durabilidad de cada prenda. "Estoy intentando, a través del material que me rodea, crear una historia que capture cultura, memorias, trabajo artesanal. Estoy usando materiales antiguos y hechos a mano”.

Desfile de Maison Artc

Desfile de Maison Artc