La Madrid Fashion Week 2023 va llegando a su fin. Y con ello llegan las últimas tendencias en moda para esta temporada. Por la pasarela del IFEMA de Madrid han desfilado multitud de celebs estos días: Dulceida, Rayden, Lolita, Alfred García... Hoy es el turno de que brille Nieves Álvarez, presentadora de Flash Moda, la estrella principal del desfile de Lola Casademunt by Maite, la línea prémium de la firma. Pero aparte de ella ha habido otra modelo que ha acaparado la mirada de los asistentes. Ella es Joana Sanz, la esposa de Dani Alves. Y el motivo va más allá de la delicada situación judicial en la que se encuentra el futbolista. Su sueldo es la comidilla de la pasarela porque por desfilar esta tarde ha cobrado "una burrada", tal y como muchos han señalado.

Con tules mates y tejidos satinados hace volúmenes grandes en faldas y pantalones, que se llevan con capas, crop tops, abrigos largos y cropped. La paleta de color, como siempre, es amplia : azules eléctricos, fucsias, rojos, morados y tostados. Todos usados con el objetivo de alegrar las prendas, y de paso, alegrar a la mujer que las lleva. La gran estrella del desfile ha sido Nieves Álvarez, quien ha posado con dos looks: el primero ha sido un dos piezas morado con transparencias y botas moradas y el segundo, un largo vestido con vuelo y estampado de leopardo.

Así ha sido el desfile de Lola Casademunt by Maite en la MBMFW 2023

Cuánto cobra Joana Sanz por desfilar en la MBMFW 2023

Joana Sanz cobra "una burrada" por desfilar en la Madrid Fashion Week. No lo decimos nosotros. Es lo que se murmura entre los asistentes al IFEMA. Para que nos entiendas, te ponemos en contexto. Actualmente, las modelos cobran alrededor de 800 euros al día por desfilar. Aunque claro, también hay algunas que pueden llegar a cobrar hasta 1000 euros por desfilar en una jornada. Como por ejemplo Neus Bermejo, ganadora del premio L'Oréal a la mejor modelo de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid de 2020, y supermodelo con un elevadísimo caché.

Pero Joana no pertenece a la élite de las modelos, pese a no ser la primera vez que desfila. Durante su etapa en Barcelona, desfiló en varias ocasiones en la Fashion Week de la ciudad condal. La última vez que la vimos sobre una pasarela fue en 2017, cuando participó desfiló para Custo Barcelona durante el Certamen 080, y en la Madrid Fashion Week, para Sweetmatitos.

Joana Sanz desfila para Lola Casademunt by Maite La modelo posa con un 'look' de estampado cebra con una chaqueta verde larga GTRES

De eso hace ya seis años. Y Joana Sanz regresa a las pasarelas de moda pisando fuerte, completamente ajena al escándalo de Dani Alves. En estos duros momentos se refugia en su trabajo y pese a no ser la estrella del desfile ha cobrado mucho más que sus compañeras. Su sueldo por desfilar hoy para Lola Casademunt by Maite podría alcanzar 15 veces más que el resto de modelos, rondando los 15 000 euros. Una auténtica barbaridad para llevar dos modelos: el primer look, un estampado cebra con una chaqueta verde larga y pantalones ajustados verdes brillantes, y el segundo, con un largo vestido azul eléctrico con capa.