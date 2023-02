Durante años fue el suceso más cruento de la España negra y uno de los que más conmocionó a la sociedad. La tarde del domingo 26 de agosto de 1990, la sangre corrió por las calles de este pequeño pueblo de Badajoz de poco más de cien habitantes. Emilio y Antonio Izquierdo asesinaron a nueve personas, casi todas de su familia rival, los Cabanillas. Entre los muertos hubo dos niñas de 13 y 14 años. Otras doce personas resultaron heridas. Ray Loriga se inspiró en estos hechos para escribir el guion de El séptimo día, película que dirigió Carlos Saura.

Johana Cobo, Juan Diego, José Luis Gómez, Victoria Abril y Ana Wagener encabezan el reparto. "Es una película con mucho protagonista. El reparto es excepcional, he buscado a los mejores", sentenciaba Saura. El director lo dejó claro desde el principio: es una historia con personajes ficticios sobre crímenes reales. "Yo intenté alejarme de la historia, nunca he estado en Puerto Hurraco, y traté de reinventar esa historia con los elementos que tenía para tener más libertad, si no lo hubiese hecho así habría hecho un documental", decía Carlos Saura a Pepa Fernández, en 'No es un día cualquiera', de RNE.

En El séptimo día, película que puede verse en RTVE Play, Saura destacó el ambiente cerrado de los pueblos, las rencillas que cohabitan con los vecinos, los odios y rencores que acompañan a las familias de generación en generación. "Lo vi en los pueblos de Segovia en los que rodamos la película. Hay temas como las herencias o las peleas por las lindes de las tierras que están muy latentes. Y es porque en esos pueblos pasan pocas cosas, y cuando sucede algo se queda para siempre", decía. La película tiene escenas de mucha violencia, pero siempre están justificadas. "Yo trato la violencia en muchas películas mías, como Los golfos, La caza, Deprisa, deprisa o Taxi. Pero siempre he tratado que la violencia esté justificada, no soporto la violencia gratuita. Es demasiado seria. No entiendo el juego de Tarantino. La muerte es demasiado seria para tomarla en broma".