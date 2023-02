A Catalunya, anualment es realitzen unes 6.000 cirurgies de càncer de pit a l’any. Per recuperar l'autoestima perduda de moltes dones és crucial que tinguin accés a una reconstrucció mamària si ho desitgen i que aquesta es faci, relativament, ràpid. El procés, però no és gens senzill i hi ha dones que opten per no reconstruir el pit.

La feminitat amb només un pit A 'SexBand', la Terremoto de Alcorcón coneix la història de Noelia Morales, una dona que als seus 49 anys i després de passar per un càncer de pit, va decidir replantejar-se què és la feminitat. Llicenciada en dret, casada i amb un fill de 12 anys, va emmalaltir el 2015, amb 42 anys. El càncer va culminar en una mastectomia radical, extirpant-li un pit. Tothom al seu voltant li deia constantment que s’havia de practicar la intervenció estètica de reconstrucció. “Pensa en el teu home” li deien les amigues. Després d'informar-se i donar-li voltes es va començar a replantejar si realment volia passar per tots els procediments quirúrgics que implicaven reconstruir la mama. La intervenció seria molt invasiva i ella no ho tenia gens clar. Finalment, es va negar i molta gent es va sorprendre. Semblava que sense un pit, perdia un element fonamental de la seva feminitat. Noelia Morales, dissenyadora d'Anna Bonny

Un nou concepte de llenceria femenina Va ser en una foto d'Anna Bonny, una pirata irlandesa del segle XVII, on Noelia va trobar la seva inspiració. El pegat a l'ull que duia la dona, la seva actitud empoderada, misteriosa i atractiva la van impulsar a crear la seva pròpia marca de llenceria. Va agafar un sostenidor, el va tallar i se’l va posar com un pegat al lloc on li faltava el pit. Es va sentir sexy, i el seu home li ho va corroborar. La marca 'Anna Bonny' ha estat premiada i actualment està dissenyant una col·lecció amb Chanel. Noelia per la seva banda, s'ha convertit en un referent de dona empoderada i confessa que ara se sent 'més atractiva que mai'.