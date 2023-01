La vida va molt de pressa i la nostra sexualitat també. Sembla que ens hem oblidat que el sexe és un espai de comunicació entre diverses persones, que requereix un temps i que és molt més que un coit i una ejaculació. Lluny de ser un acte frívol, està intrínsecament lligat a les emocions.

Al capítol ‘Sexe i slow sex’ del programa 'SexBand', la Terremoto de Alcorcón viatja fins a la Costa Brava, concretament fins a Sant Feliu de Guíxols. Allà coneix una parella molt peculiar i s'endinsa en la pràctica del sexe tàntric.

La Isabel i el Pere han après com reviure la seva sexualitat gràcies al tantra . Una forma lenta i meditativa del sexe on el propòsit no és l'orgasme, sinó gaudir de l'activitat sexual i les sensacions del nostre cos amb tots els sentits. Amb el sexe tàntric es treballa la mirada, el tacte i la respiració , i es pot aconseguir que els homes controlin quan volen ejacular.

Beneficis

Sabies que la mitjana de duració d’una relació sexual és de 16 minuts? El sexe és vist per moltes persones com un acte per “desfogar-se” però per a moltes altres és quelcom més “conscient i sentimental”.

Els beneficis del sexe tàntric són molts, però el més important és que arribes a conèixer millor el teu cos i el de la teva parella. També fomenta la comunicació i la confiança i ens ajuda a alliberant-nos de l'ansietat i l'estrès.

Segons l'opinió de molts experts, gran quantitat dels problemes sexuals es deuen a traumes del passat o a experiències emocionals negatives. En aquest sentit, el sexe tàntric podria ajudar-nos a sobrepassar les barreres emocionals que ens impedeixen fluir amb plenitud.

Un altre dels múltiples beneficis és la millora en la lubricació natural. El tantra ens ajuda a recuperar o potenciar el desig sexual, augmenta la sensació d'apoderament i proporciona noves formes de satisfacció i connexió amb l'altre.

Ara que ja tens una petita introducció al sexe tàntric, t'animem a practicar-lo. I recorda, alliberat de les tensions, els prejudicis i centrat en el present per connectar amb la parella i amb la vida.