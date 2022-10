Aquest 19 d'octubre és el Dia Internacional de la lluita contra el càncer de mama, el més diagnosticat entre les dones. Aquest 2021 s'han produït més de 4.600 nous casos, però la taxa de supervivència relativa 5 anys després del diagnòstic és bastant positiva i se situa en un 89,1%. Però, què passa en el cos de la dona després de sobreviure a un càncer? Quines són les seves seqüeles i com afronten per exemple, la sexualitat?

"El més difícil del càncer no són les nàusees o la pèrdua de pèl, és la pèrdua de la confiança en el teu propi cos". Així descriu la Rebecca Stewart la seva experiència amb la malaltia. Són moltes les dones que volen visibilitzar les seqüeles invisibles que el càncer comporta i parlar "del que no s'acostuma a parlar".

La sexualitat

El tema tabú per excel·lència és la sexualitat. Els tractaments per erradicar la malaltia comporten sequedat en totes les mucoses i per això, moltes dones tenen problemes relacionats amb el dolor en les seves relacions sexuals. Han sobreviscut a un càncer de mama, no han complert els 40 anys i tenen dificultats per mantenir relacions sexuals. Ningú, afirmen, les ha advertit dels efectes secundaris.

Les pacients creuen que és important comunicar-se amb la parella i amb el metge. És vital parlar obertament del tema i explicar la situació per obtenir l'ajuda necessària. "Volem passar de sobreviure a viure".

María Lleras, psicòloga de l'Institut Català d'Oncologia, assegura que a part del tabú social hi ha un estigma afegit. S'acostuma a pensar: "Com m'ha de preocupar el sexe amb tot el que estic passant amb la malaltia?" Aquesta és una creença errònia perquè, segons els experts, la sexualitat és salut i dona qualitat de vida.