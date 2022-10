La detecció precoç del càncer de mama és clau per detectar-lo en les etapes inicials

01:01

El càncer de mama suposa el 28,6% del total de càncers en dones durant l'any 2021, amb més de 4.600 nous casos

El càncer de mama continua sent el més diagnosticat en dones a Catalunya, amb més de 4.500 casos el 2021. Aquest càncer ocupa la primera posició d’un total de 26 localitzacions tumorals en dones i ha suposat el 28,6% del total de casos de càncer en dones l'any 2021. Per aquest motiu és tan important el Programa de detecció precoç del càncer de mama que permet detectar-lo en etapes molt inicials, quan encara no es pot notar ni produeix molèsties, i quan la possibilitat de curació és més alta | MARIA HUGUET