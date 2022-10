Salut garanteix la reconstrucció mamària

El Departament de Salut inclourà les reconstruccions mamàries primàries, derivades d'una mastectomia per procés oncològic, dins de les intervencions que tenen un termini d'accés garantit inferior a 180 dies. S'ha iniciat el procés perquè el conseller de Salut signi l'ordre que modifica l'annex 1 del Decret que estableix els terminis màxims d'accés a determinats procediments quirúrgics a càrrec del Servei Català de la Salut i les reconstruccions mamàries postmastectomia total s'han afegit en aquest annex. Està previst que l'ordre s'aprovi abans de finalitzar el 2022, per tal que entri en vigor l'1 de gener del 2023. Salut donarà un període transitori per a la implementació de sis mesos. Ara el temps d'espera mitjà és de quasi un any.

Salut ha analitzat el procés de reconstrucció mamària postmastectomia total per evitar temps d’espera llargs en la seva reconstrucció. Amb aquesta decisió es garanteix també una equitat territorial en el temps d'espera per a la reconstrucció mamària, que fins ara no era homogènia.

El fet de diferir la reconstrucció mamària pot deure’s a necessitats del tractament oncològic, aspectes tècnics i organitzatius de l’equip, o bé a les preferències de la dona. No existeix una única tècnica per a la reconstrucció mamària i depèn de les característiques del cas i de les preferències i experiència de l’equip quirúrgic.

Nou grup de treball Per garantir una millor atenció de les dones que requereixen una reconstrucció mamària, s’ha creat un grup de treball format per professionals de la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica i el CatSalut, que ja ha promogut i està treballant en diferents accions. Entre aquestes, incrementar la contractació de les cirurgies de reconstrucció mamària fins al 31 de desembre, en 131 sessions de quiròfan, en funció de la disponibilitat dels centres sanitaris. També crear una tarifa major que bonifica la realització de la reconstrucció immediata i identificar les dones pendents de reconstrucció mamària i categorització de les tècniques per a incorporar al manual de codificació. A més, es publicarà una instrucció d’ordenació de fluxos per garantir l’accessibilitat, com són la definició d’una unitat de mama i els centres de referència per a les tècniques més complexes.