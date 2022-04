Un estudi liderat pel director de l'International Breast Cancer Center (IBCC), Javier Cortés, ha demostrat que el fàrmac Trastuzumab deruxtecan millora la supervivència lliure de progressió als 12 mesos de les pacients de càncer de mama metastàtic HER2-positiu, un dels més agressius.

Segons les dades obtingudes per l'equip internacional d'investigadors, el fàrmac frena l'avenç del càncer en el 75,8% de les pacients, davant del 34,1% que s'aconsegueix amb el tractament estàndard. El mateix estudi, que segons Cortés aporta els resultats "més positius en la història del càncer de mama", indica que la taxa de desaparició total del tumor es dona en el 16,1% de les pacients, davant del 8,7% que s'aconsegueix amb el tractament estàndard, el TDM1.

Com actua aquest medicament?

El medicament actua com un cavall de Troia, burlant les cèl·lules tumorals per entrar-hi i destruir-les. El fàrmac s'administra per via intravenosa i viatja a través de la sang fins a les cèl·lules tumorals, on reconeix la porta d'entrada d'aquestes cèl·lules malignes, en aquest cas el receptor HER2, entra sense ser detectat i allibera la quimioteràpia que transporta per destruir-les, sense danyar tant altres cèl·lules sanes.

La supervivència global al cap de 12 mesos va ser del 94,1% entre les pacients de la branca de Trastuzumab deruxtecan enfront del 85,9%, entre les pacients de la branca de TDM1, mentre que la taxa de resposta global va ser del 79,7% amb el primer enfront del 34,2% en el segon.

524 pacients de 169 centres de 15 països han participat en la investigació, duta a terme entre el 20 de juliol del 2018 i el 23 de juny del 2020. L'estudi 'Destiny Breast-03' es publica aquest dijous a la revista 'The New England Journal of Medicine'.

Els resultats han estat tan positius que el fàrmac ha passat a ser el nou estàndard de tractament en segona línia per a pacients amb càncer de mama HER2-positiu, un 20% del total.

"Aquest fàrmac és tan innovador i millora el pronòstic de forma tan cridanera respecte al tractament estàndard actual que podríem trobar-nos davant el medicament més actiu en la història del càncer de mama", ha indicat Cortés.