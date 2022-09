L'Institut de Bioenginyeria de Catalunya ha creat una nova eina per investigar el càncer de mama i el seu tractament. Amb una impressora 3D, han aconseguit recrear el teixit d'aquest tipus de tumors partint de mames de truja.

Nova eina contra el càncer de mama

Amb la mida d'un cigró es crea el tumor amb una impressora 3D. Elisabeth Engeli, cap de biomaterials per teràpies regeneratives, relata el procés amb el qual agafen el teixit del porc i li treuen les cèl·lules. "L'únic que deixem és aquesta estructura tridimensional del tumor i la composició de les proteïnes, aleshores el recelularitzem amb cèl·lules humanes"



Del resultat d'aquesta barreja obtenen la biotinta. El líquid amb el qual fan la impressió.



Bárbara Blanco Fernández, investigadora de l'Institut, explica com el cultiven durant 7-14 dies, fins que poden posar els hidrogels al fàrmac per veure si responen igual que ho farien en una persona.

Així s'assoliria l'objectiu principal que és personalitzar els tractaments contra el càncer de mama per trobar el més efectiu.



Un tumor de mama té una estructura complexa a base de cèl·lules, però també de proteïnes que formen una mena de xarxa tridimensional. El repte, ara, és aconseguir incorporar cèl·lules del sistema immunitari, cabdals en l'evolució del tumor.