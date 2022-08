El diagnòstic ràpid: clau contra el càncer de mama

Reaccionar a un càncer de mama abans de 30 dies des de la seva detecció és clau per augmentar l'eficàcia de l'operació o el tractament. I això és possible en el circuit de diagnòstic ràpid dels hospitals públics, com a l'hospital Vall d'Hebron. De fet, prop de la meitat de les pacients tractades en aquest centre han confirmat que tenien un tumor maligne.

00.58 min El circuit de diagnòstic ràpid de Vall d'Hebron troba més de 5.000 casos | Anna Pujol

A Marta Ferreres, de 33 anys, li van diagnosticar càncer de mama fa un any i mig. Abans de 30 dies la van operar i ben aviat va iniciar el tractament, amb bon pronòstic. Ara, acudeix tranquil·la al control habitual de cada tres mesos a Vall d'Hebron. "Aquest circuit ràpid fa que la pacient no hagi d'estar esperant, que és el més anguniós entre prova i prova", firma.

Menys ansietat i millors avaluacions Aquesta rapidesa d'actuacions és clau per "reduir l'ansietat" en les diagnosticades i ser més eficaços i coherents, segons Ana Rodriguez Arana, cap de secció Radiologia de la Dona a Vall d'Hebron. Més de 12.000 dones s'han beneficiat d'aquest circuit ràpid i prop de la meitat va tenir un diagnòstic de càncer. Per a Arana, el diagnòstic ràpid "és beneficiós en tots els sentits". Per als professionals, són casos que estan "millor avaluats" i això genera que no hi hagi duplicitat de proves o que el procés diagnòstic sigui coherent. Cada dia en aquest circuit de l'Hospital avaluen entre 4 i 8 casos sospitosos de càncer de mamà. L'índex de supervivència és del voltant del 85 %.