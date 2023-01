Has sentit alguna vegada el terme squirt? Moltes dones no coneixen que és, per la desinformació que acostuma a haver-hi sobre sexe. Potser l'has experimentat i no ho saps... Al programa de RTVE Catalunya, SexBand, la Terremoto de Alcorcón i les col·laboradores del pòdcast parlen del tema.

Durant les relacions sexuals, la dona pot expulsar tres tipus de fluids: l'orina, l'squirt i l'ejaculació femenina. Els dos últims es poden confondre, però no són el mateix. L'squirt o 'squirting' és un líquid que s'expulsa en grans quantitats, com un xorro d'aigua, i es compon principalment d'orina diluïda. Normalment és voluntari i provocat. En canvi, l'ejaculació femenina és involuntària i en aparença és un líquid blanc, espès i escàs.

Que l'squirt es produeixi depèn de les glàndules de Skene. Segons la seva grandària, hi haurà més o menys probabilitats que surti aquest líquid transparent. Montse Rusinés, de 70 anys i col·laboradora del pòdcast, admet que les primeres vegades que tenia un pensava "que era una disfunció". Tot això a causa de la falta d'informació que moltes dones i homes tenen sobre el cos femení.

Si et crida l'atenció i vols provar si el teu cos és capaç d'experimentar un, posat còmode i segueix les instruccions que t'oferim a continuació.

Ambient excitant Per obtenir l'squirting, primer cal que estiguis tranquil·la i que no t'obsessionis amb l'objectiu, ja que és molt probable que s'hagi de provar diverses vegades per arribar a tenir-ne un. És essencial començar per l'estimulació del clítoris fins a arribar a un nivell d'excitació alt. Després cal estimular el punt que s'encarrega de l'squirt, el famós punt G.

Estimulació del punt G On es troba el punt G? A l'interior de la vagina. Si fiquem els dits en forma d'ham, topareu una paret suau i humida. El següent pas és estimular-la donant-li copets repetidament durant una estona.