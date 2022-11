Haver patit un trauma durant la infància fa que es tripliqui el risc de patir un trastorn mental greu d'adult. És la conclusió d'una investigació de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM). Abús emocional, físic o sexual, assetjament escolar o morts violentes... Qualsevol d'aquests traumes viscut de petit pot ser la llavor d'un trastorn mental anys després.

Analitzant la infància

Davant d'aquests resultats, Bridget Hogg, investigadora de l'IMIM, psicòloga i primera autora del treball, considera que cal un abordatge dels pacients que també tingui en compte la seva història. "Ara preguntem què no funciona, però no què ha passat a la seva vida, perquè per a fer-ho cal obrir temes potencialment dolorosos i s'evita", reflexiona.

L'estudi, publicat a la revista 'European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience', és el primer que té en compte tot el ventall de trastorns mentals existent. Associa traumes infantils com l'abús emocional a l'ansietat, però també relaciona els traumes infantils i altres patologies, com la psicosi, que està vinculada a tots els traumes, el trastorn obsessivocompulsiu o el trastorn bipolar. En el cas del trastorn límit de personalitat, el risc de patir-lo s'incrementa fins a quinze vegades si hi ha un trauma infantil previ.



A més, les persones amb aquest tipus de patologia que han patit traumes previs, tenen un pitjor curs de la malaltia. El treball també destaca el fet que altres traumes com les catàstrofes, morts violentes o abusos familiars poden afectar a les persones, generant canvis estructurals i funcionals al cervell que obren la porta a trastorns mentals en el futur.