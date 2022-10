"La salut mental no pot ser un privilegi". Centenars de joves han sortit aquest dijous als carrers de Barcelona per reclamar un "pla de xoc urgent" per millorar l'accés a les teràpies psicològiques i psiquiàtriques en un moment en què els trastorns mentals s'han multiplicat exponencialment des de la pandèmia. De fet, 1 de cada 3 joves van acudir per primer cop l'any passat a un centre de salut mental.

Per això, el Sindicat d'Estudiants ha convocat una aturada i una mobilització que ha començat a Plaça Catalunya a les 12 h per defensar el dret a la salut mental. Reclamen més recursos pel que consideren una greu pandèmia silenciosa: trastorns d'ansietat, depressió i una elevada taxa de suïcidis. Una xacra social, segons afirmen, que no soluciona ningú pel col·lapse a la sanitat pública.

Els joves reclamen més mesures Amb el lema "La salut mental no pot ser un privilegi de classe ni un negoci", els convocants han animat a participar “massivament” en les protestes per reclamar més mesures, com: Un augment dels recursos en salut mental, fins al 15 % com a mínim de la despesa total en salut.

Creació de milers de places de psicologia i psiquiatria en la sanitat i educació públiques.

Educació pública 100 % gratuïta des d’infantil fins a la universitat.

Garantir un treball digne després dels estudis o subsidi d’atur per a tots els joves.

Nacionalització de la sanitat privada i la indústria farmacèutica.

S'incrementa la taxa de suïcidis entre joves Preocupa l'augment de casos de trastorns mentals que s'han multiplicat en aquests mesos de tancaments i restriccions forçats per la pandèmia, en especial entre adolescents i joves. De fet, 26.000 joves van acudir per primera vegada a un centre de salut mental l'any passat, el que representa 1 de cada 3 usuaris. Les temptatives de suïcidi entre els menors de 19 anys augmenten un 27% a Catalunya A Catalunya, les temptatives de suïcidi entre els menors de 19 anys han augmentat un 27% en l’últim any. Hospitals, centres d’atenció i telèfons de prevenció estan desbordats i denuncien manca de recursos.