El suïcidi és la primera causa de mort no natural a Catalunya

A Catalunya, l'any 2019 van morir 441 persones per suïcidi. Una dada que dobla el nombre de morts per accidents de trànsit. De fet, el suïcidi és la principal causa de mort no natural i la segona causa de mort en joves d'entre 15 i 29 anys a Catalunya.

El suïcidi presenta també un grau social clar: la taxa de suïcidis és més alta en les persones en condicions socioeconòmiques desfavorables i la taxa de temptatives de suïcidis té un major predomini en les dones. A més, es calcula que per cada persona que se suïcida, 20 més ho intenten.

Pla de prevenció Sota la premissa que es tracta de morts "evitables", Salut ha presentat aquest dijous el Pla de prevenció del suïcidi a Catalunya per als pròxims cinc anys. Es tracta d'un programa que té com a objectiu reduir les morts i temptatives de suïcidis i millorar l'atenció als professionals, a la família i als "supervivents". També reduir "l'estigma" que hi ha al voltant d'aquesta problemàtica i aconseguir que la societat en "parli".



El pla, que compta amb un pressupost de 15 MEUR té l'objectiu de reduir la taxa de temptatives i mort per suïcidi en més d'un 15% i en més d'un 20% en els grups prioritari l'any 2030.

Inclusió del 061 Entre les principals mesures previstes al document, hi ha la inclusió del 061 a la prevenció a través de la seva integració a la xarxa de salut mental. La voluntat és que siguin professionals d'aquest àmbit els que atenguin els casos concrets en el que, segons Argimon, serà "un pas més" en un model que, per exemple, ja s'aplica en pediatria o oncologia. Argimon ha remarcat la importància d'incloure el 061 al circuit –l'any passat, va atendre gairebé 6.000 trucades vinculades als suïcidis- però ha assegurat que també es reforçaran els altres telèfons que actualment hi ha actius.

Un abordatge "integral" D'altra banda, el pla preveu implementar un conjunt de mesures per a un abordatge integral i comunitari. En aquest sentit, el pla ha comptat amb la participació d'uns 300 professionals de diferents àmbits i vol ser una estratègia "nacional de prevenció".



Una de les principals línies del pla serà promoure mesures de prevenció i control de la conducta suïcida. Incorporarà l'atenció als supervivents, a la família i als professionals, i s'activaran els circuits de derivació a recursos de suport, com les entitats de supervivents.



D'altra banda, es farà formació de professionals d'atenció primària i comunitària, d'educació social, centres penitenciaris i justícia juvenil. Però també a les escoles i universitats. "Cal trencar tabús i fer en l'acompanyament i el suport, tant als mateixos supervivents, com al seu entorn", ha remarcat Argimon.