00:53

A Catalunya, l'any 2019 van morir 441 persones per suïcidi. Una dada que dobla el nombre de morts per accidents de trànsit. De fet, el suïcidi és la principal causa de mort no natural i la segona causa de mort en joves d'entre 15 i 29 anys a Catalunya.



El suïcidi presenta també un grau social clar: la taxa de suïcidis és més alta en les persones en condicions socioeconòmiques desfavorables i la taxa de temptatives de suïcidis té un major predomini en les dones. A més, es calcula que per cada persona que se suïcida, 20 més ho intenten.

Sota la premissa que es tracta de morts "evitables", Salut ha presentat aquest dijous el Pla de prevenció del suïcidi a Catalunya per als pròxims cinc anys. Es tracta d'un programa que té com a objectiu reduir les morts i temptatives de suïcidis i millorar l'atenció als professionals, a la família i als "supervivents". També reduir "l'estigma" que hi ha al voltant d'aquesta problemàtica i aconseguir que la societat en "parli".



El pla, que compta amb un pressupost de 15 MEUR té l'objectiu de reduir la taxa de temptatives i mort per suïcidi en més d'un 15% i en més d'un 20% en els grups prioritari l'any 2030