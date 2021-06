El Síndic de Greuges ha retret a l'escola Jesús, Maria i Josep de Barcelona, coneguda com a Manyanet de Sant Andreu, "mancances" en l'acompanyament tant a la família com als companys de al menor que es va suïcidar. El Síndic ha obert una investigació sobre l'actuació del centre després de rebre una denúncia per part de la família de la jove, amb qui s'ha reunit recentment. A l'espera de les investigacions pertinents, ha apuntat que s'observen "mancances" en l'acompanyament a la família per part del centre davant d'una situació tan dolorosa i també en l'actuació per l'atenció psicològica als alumne que van perdre una companya al maig.

La família va informar el Síndic que la família havia plantejat a l'escola situacions d'assetjament i de tracte inadequat en el passat, així com altres circumstàncies que analitzarà a fons. La família ja havia denunciat el cas prèviament al Departament d'Educació, al Consorci d'Educació de Barcelona i als Mossos d'Esquadra, que investiguen el cas. El Síndic s'ha adreçat a tots ells per demanar la informació pertinent.

Investigació S'investiga el telèfon mòbil de la menor després de trobar mails sospitosos i amb amenaces de mort. Un va arribar 9 dies després de la mort a través d'una aplicació que només l'utilitzen alumnes i professors, amb la paraula 'muere'. “�� Els pares de la noia que es va suïcidar, arran d'un possible cas d'assetjament escolar, han trobat correus amb amenaces de mort en l'aplicació escolar del col·legi #Manyanet de Sant Andreu. Els Mossos investiguen l'escola | @CarolEspona



➕ Més Info: https://t.co/YUMQUxIssa pic.twitter.com/tOiRIxiKYg“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 11, 2021 El dia que es va suïcidar, s'anava d'excursió amb el col·legi. Va dir als seus pares que no volia anar. Els va deixar una carta dient-los "no us agradarà el que faré, us estimo molt. No sóc suficient per a vosaltres". Després es va llençar des del pati de llums del seu bloc de pisos.

Un usuari de Twitter dona a conèixer el cas Un usuari de Twitter, que ha tret els seus fills del centre, ha donat a conèixer el cas. Segons ell, els pares acusen l'escola "d'haver afavorit situacions perilloses per a la salut mental i física dels alumnes" i haurien "amagat" casos d'assetjament per no perjudicar el nom del centre. Aquesta escola va apartar un informàtic que havia denunciat als Mossos que un capellà tenia arxius pedòfils. Segons ha explicat aquest usuari de Twitter, David Vidal Castell, els pares de la noia que ha mort, de 15 anys, s'han queixat que aquest centre ja ha fet marxar molts alumnes per no ser atesos, "per uns protocols incompatibles amb la protecció i els drets dels menors". Vidal assegura que el seu fill també va patir bullying en aquesta escola, "fins i tot dels professors", i el coordinador "se'n burlava a classe". “La família de la nena de 15 anys del Manyanet St. Andreu que es va suïcidar dies enrere han denunciat l'escola als @mossos i davant el Síndic per assetjament. Relat esgarrifós que per desgràcia ens sona: escola tòxica, discriminatòria, n'havíem tret pel mateix els meus fills��“ — David Vidal Castell (@dvidalcastell) June 9, 2021 Aquest centre, conegut com el Manyanet de Sant Andreu, va generar també polèmica arran del cas d'un capellà que tenia arxius pedòfils. Un informàtic de l'escola ho va descobrir i va denunciar el cas als Mossos, que li van dir que no digués res al centre fins que el sacerdot no fos detingut. Un cop detingut, el centre va apartar l'informàtic i va amenaçar amb denunciar-lo. La Unitat de Suport a l'Alumnat en situació de Violència (USAV) del Departament d’Educació està investigant el cas coordinadament amb el Consorci d’Educació de Barcelona i assegura que es prendran les accions necessàries.

Antecedents a l'episodi La denúncia, que signa la mare en una carta al Síndic en primera persona (pots consultar-la completa aquí), narra diversos episodis. El primer, l’any 2019 en què el professor de religió i membre de la pastoral de l’escola va amenaçar la seva filla per haver fet servir les xarxes socials de forma “inadequada” a la classe. Segons la família, el mestre la va castigar dues tardes escrivint respostes a preguntes “que no havia d’explicar als pares”. També li va dir que si li explicava a algú la portaria ‘al teatre de l’escola davant de tothom i explicaria a tots els seus amics i companys la mala persona que era’”. “Una situació que els pares, diuen, va provocar-li un atac d’ansietat i que es deia a si mateixa que era una “mala persona que no mereixia viure”. Davant d’aquests fets, la família va demanar explicacions a l’escola, però asseguren que mai no va respondre.“ A l’escrit, la mare es remunta anys enrere i explica un altre episodi de quan la seva filla anava a P5. Narra que va demanar ajuda a la psicòloga del centre perquè la nena patia “bullying” i que la resposta va ser que l’alumna “no tenia cap problema, només por al rebuig. A la carta, la família explica que l’últim episodi va ser aquest curs, quan el centre va decidir barrejar les classes i a la seva filla van separar-la de les seves amigues. Un fet que, asseguren, va angoixar-la tenint en compte la seva timidesa i que quan van demanar un canvi de classe, l’escola s’hi va negar.

L'escola assegura no tenir constància de la situació La Direcció de l'escola ha fet també un comunicat (consultar aquí) on rebutgen els missatges a les xarxes que acusen els seus docents. Asseguren no tenir constància de "cap correu amenaçador" i afirmen que la família no s'ha adreçat al centre per denunciar.