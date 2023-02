En la intimitat del sexe és quan les persones es tornen més vulnerables i mostren els seus complexos. Aquests venen d'una imatge social del que és bonic i del que no. Però què passa amb els cossos no normatius? Poden ser desitjables? Com viuen la sexualitat les persones que no entren en els cànons de bellesa socialment establerts?

A 'SexBand', la Terremoto de Alcorcón coneix l'Elisabet Rodríguez, una dona amb una peculiaritat que la fa molt diferent de la resta, té alopècia.

Elisabet Rodríguez fundadora de l'associació A Pelo

Tal com ets Tot i que tothom la mira descaradament pel carrer Elisabet ho té clar: ja no s'amaga. Amb 8 anys li van començar a sortir clapes al cuir cabellut. Però tot i que s'esmerçava a tapar-les, va ser als 20 quan la pèrdua del cabell es va fer més evident. Als 34 anys ja estava completament calba i fins i tot, es va quedar sense pestanyes. ““Em va caure el cabell, però també el món a sobre” confessa a 'SexBand'.“