Estem acostumats a dividir la societat en dues categories: homes i dones. Cada una d'elles la relacionem socialment a una manera de vestir i de comportar-se. Però què vol dir ser un home o una dona? Existeix una única definició?

Les persones emprem els símbols o comportaments que fins ara s'han entès com a femenins o masculins per a crear la nostra pròpia expressió i la nostra personalitat, i això és diferent de la nostra orientació sexual.

Transgènere

Per contra, la persona transgènere no sent que la seva identitat de gènere sigui la mateixa que la del sexe que se li va assignar en néixer. Dins de la identitat trans, existeixen dos tipus d'identitat de gènere:

Trans binari: Es tracta d'una persona trans la identitat de la qual es correspon a la d'home o dona de manera binària.

Trans no binari: Es tracta d'una persona trans la identitat de la qual no es correspon parcialment o completament amb els extrems binaris coneguts socialment com a «home» i «dona».

Dins de l'espectre no binari hi ha moltes identitats recollides, ja que hi ha persones que poden etiquetar aquest no binarisme, mentre que hi ha unes altres que simplement es defineixen sota l'etiqueta de «no binari».