Què signifiquen les lletres LGTBIQ+?

Juny és el mes de l'Orgull LGTBIQ+ i a RTVE Catalunya també ho celebrem amb un programa especial, el pròxim dissabte a les 23:30h per La 1, perquè estem orgullosos i orgulloses de la diversitat! Però, saps què signifiquen les sigles d'aquest acrònim?

La comunitat que se sol identificar amb la bandera multicolor de l'orgull va néixer el 1969 com a LGB, lletres que fan referència a lesbianes, gais i bisexuals. Anys més tard, es va ampliar el moviment i es va incorporar la lletra T que inclou les persones transgènere, transsexual i travestis.

Orgull!, programa especial dissabte a les 23:30 a RTVE

Recentment, també es fa servir la I per denominar el col·lectiu intersexual i la Q per referir-se als 'Queer' que són la resta d'identitats i orientacions sexuals que no s'identifiquen amb les etiquetes tradicionalment acceptades. El símbol + engloba les minoritàries com els pansexuals, asexuals o demisexuals.

Si encara et fas un embolic amb les definicions que s'utilitzen dins les noves sexualitats, no et preocupis perquè a continuació les expliquem!

T: Transgènere, Transsexual i Travesti Quan el sexe i el gènere coincideixen, la persona és cisgènere. Independentment de l'orientació sexual que tingui. La transsexualitat es dona quan la persona s'identifica amb un gènere oposat al del seu sexe. Per exemple, neixes amb genitals masculins, però et comportes com culturalment i socialment es comporta una dona i, a més, biològicament vols ser dona. Les persones transgènere no canvien la seva anatomia, és a dir, una persona es pot sentir home i actuar amb masculinitat tot i tenir òrgans sexuals femenins i no voler fer un procés de transició. Una persona travestida està més associada a una forma de vestimenta i expressió. De fet, no sempre implica un desig de pertinença al sexe contrari. Una persona pot ser travesti per diversió o erotisme.

I: Intersexual Es feia servir el terme hermafrodita per referir-se a les persones intersexuals. Han nascut amb característiques anatòmiques del sexe masculí i femení, però socialment s'identifiquen amb un gènere o un altre, amb els dos o amb cap.

Q: Queer 'Queer' és una paraula anglesa que significa 'estrany' i 'poc usual' i fa referència a aquells que no s'identifiquen amb les etiquetes tradicionals i volen viure lliure d'elles.