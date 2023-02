Tothom sap el que és una drag queen, però segur que de ben pocs saben el que vol dir o que representa un drag king. Al programa 'SexBand' la Terremoto de Alcorcón es troba amb la Marina, coneguda artísticament pel seu personatge 'Aytor Menta King'. Es defineix com una artista, activista i pensadora i gràcies a ella, la Terremoto coneixerà tot sobre el fenomen drag.

Què és un drag king?

Els drag kings són artistes de performance que es vesteixen masculinament i personifiquen estereotips de gènere com a part de la seva actuació. "Desconstruïm la masculinitat tòxica i hegemònica" detalla Marina.

L'objectiu és destruir els diferents rols que se'ls han assignat als homes com: 'no ploren', 'sempre han d'estar preparats per tenir sexe' o 'no es depilen'. I demostren que els homes també poden pintar-se les ungles, tenir els cabells llargs i vestir com desitgin.

Els drag kings acostumen a representar personatges exageradament mascles o, fins i tot, a imitar a famosos com Elvis Presley, Michael Jackson o Tim McGraw. Molts d'ells es van convertir en estrelles del music hall britànic a finals del segle XIX i principis del XX. No va ser fins al 1990 quan els drag kings van començar a obtenir el reconeixement i fama del qual han gaudit les drag queens durant anys.

La majoria d'espectacles de drag king tenen balls, monòlegs, lipsync o fins i tot relats i interpretació. No tots els drags tenen la mateixa idea de masculinitat ni interpreten els seus personatges de la mateixa manera. De fet, molts evolucionen al llarg de la seva trajectòria.

El més important de la figura del 'drag king' és el missatge que llença, que va dirigit a tothom independentment de la seva orientació o identitat sexual. És una via creativa des de la qual abordar qüestions individuals i col·lectives sobre el gènere i el poder en la nostra societat patriarcal.