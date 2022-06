La Ravalada, una nova forma d'oci drag queen pel Raval

La Ravalada és una iniciativa que va néixer en pandèmia per ajudar les artistes drag queen que no podien treballar de nit. "És un concepte nou d'oci", assegura Oliver Grau, organitzador de la Ravalada. Extreu l'oci drag que habitualment està vinculat al món de la nit en un entorn de dia en el barri del Raval, a Barcelona.

Grau defineix aquesta activitat com un "correbar drag". Hi ha diferents grups, que no coincideixen, però es creuen pel barri, i es mouen per sis bars on veuen diverses actuacions. "Cada drag està en un local. La drag i el Dj no es mouen d'aquell local, el que es mou és la gent", explica l'organitzador. Cada 45 minuts es canvia de bar amb una cançó que indica que és hora d'anar al següent establiment.

Grup de participants a la Ravalada RTVE Catalunya

“És tan variat com l'univers drag“

A cada bar els participants es troben amb una actuació diferent que pot anar des d'un discurs reivindicatiu a un show amb veus doblades. Cada drag decideix què fa. "És tan variat com l'univers drag", apunta Oliver Grau.

El format té tant d'èxit a la Ciutat Condal que s'ha exportat a Madrid i al setembre es començarà a fer a València i a Lisboa. A més, a la desfilada d'enguany de l'Orgull LGTBI+ a Barcelona, el 25 de juny, la Ravalada tindrà carrossa pròpia.