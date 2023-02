El 9 de febrero se celebra el Día del Dentista, el gremio que se encarga de que podamos lucir la mejor sonrisa. Y es que, los dientes de cada persona no solo forman parte de su personalidad, más allá de la estética es importante llevar un buen cuidado, ya que influyen directamente en la salud. Pero, ¿qué más sabemos de estos órganos anatómicos mineralizados? Descubrimos muchas curiosidades en Ahora o Nunca

Más allá de lo que vemos frente al espejo al sonreír, los dientes esconden muchas curiosidades que quizá no sabías. Como, por ejemplo, que es la sustancia más dura del cuerpo humano.

Todos sabemos que el cuidado de los dientes es vital, no simplemente por estética, sino por salud. Sin apenas darnos cuenta, los dientes influyen en el sistema digestivo , ya que nos ayudan a masticar los alimentos. Además de en el habla , ya que nos ayudan a pronunciar correctamente.

Pueden parecerse más o menos, pero si observamos detenidamente, no hay un conjunto de dientes que sea similar al de otra persona. Son tan únicos como la huella dactilar.

No hay dos personas que tengan los mismos dientes

Además, los dientes de las personas dejan de crecer cuando ya han salido por completo. Sin embargo, hay animales en los que el crecimiento no cesa, por ejemplo, los conejos o los caballos, que son ellos mismos los encargados de limárselos.

La dentadura de los tiburones no para de crecer... ¡nunca!

Dientes de animales vs. humanos

No se reparan ni regeneran por sí solos

Los dientes son la única parte del cuerpo que no puede repararse por sí solo. ¿Por qué sucede? Todo viene por estar recubiertos de esmalte, que al ser un tejido que no es vivo, no es capaz de regenerarse. Por ese motivo es la parte más dura del cuerpo, incluso más que los huesos. Como dato curioso, dicen que es casi tan duro como el diamante.