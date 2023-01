Son días difíciles para Fran Perea. Días de una enorme y negra tristeza. Su padre, José Joaquín, ha muerto y el actor está completamente roto por su ausencia. El artista lo anunció en su cuenta de Instagram junto a una foto de su progenitor. Jamás pensó en la ola de cariño que ha recibido desde que dio a conocer la noticia hace un par de días, tanto de personas anónimas como de compañeros como Itziar Castro, Leticia Dolera, Cristina Castaño, Rubén Sánchez o Rozalén; así como de su familia en la ficción de Los Serrano, como Elías Serra. "Ni en varias vidas podríamos responder a todas las muestras de cariño que nos están llegando. Gracias por el apoyo. Todos vuestros mensajes están sirviendo para encontrar algo de consuelo y sobre todo, son la prueba de que nuestro padre era una persona tremendamente querida", agradece Fran Perea en su cuenta de Twitter.

Fran Perea se despide de su padre con este emotivo mensaje

El intérprete tuvo que cancelar todos sus proyectos laborales, incluyendo la función de teatro que tenía programada. Sus seguidores, preocupados por él, le enviaron sus ánimos. Y Fran Perea los invitó a recorrer la vida de su padre con un carrusel de fotografías y un emotivo texto a modo de carta de despedida en el que describe cada momento de cada imagen: desde viajes hasta recuerdos únicos en los que hacía "el ganso" junto a él. La mayoría de esos momentos son paseos, comidas junto a familiares y "risas, muchas risas".

"Y ahora nosotros sin ti. No sé cómo se hace, te lo juro. Podremos. El tiempo irá curando, pero me muero cada segundo pensando que no puedo compartirlo contigo", cuenta el actor y cantante en su publicación. Caracterizado siempre por su sonrisa y su buen humor, el Fran Perea está completamente destrozado. Pero también se encuentra "desbordado por el cariño de la gente", ya que asegura que ha recibido "miles de mensajes" de personas que se cruzaron en la vida de José Joaquín.

"Papá, has sido una persona excepcional y yo he tenido la suerte inmensa de nacer de ti y junto a ti caminar gran parte de mi vida. Te quiero siempre", dice. Porque en el fondo lo que le gustaría es tener un momento más, un último instante en el que poder leerle los mensajes de apoyo que ha recibido: "Me encantaría poder tomarnos una cerveza juntos y que luego comentemos y me cuentes alguna anécdota, historia o simplemente, nos quedemos en silencio. Contemplando nuestra suerte", zanja.